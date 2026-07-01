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ZDF

ZDF-Programmänderung KW 27/26

Mainz (ots)

ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34
Mainz, 1. Juli 2026/pl0107n1.docx


ZDF-Programmänderung


Woche 27/26

Do., 2.7.

Bitte Programmänderung um 19.25 Uhr beachten: 

19.25     maybrit illner spezial (VPS 19.24/HD/UT)
          Der Polit-Talk im ZDF
          Im Streaming: 2. Juli 2026, 19.25 Uhr bis 2. Juli 2028

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wir vorgesehen. 
"Notruf Hafenkante" verschiebt sich auf 2.30 Uhr und ersetzt die Servicewiederholung.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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