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ZDF-Programmänderung KW 27/26

Mainz (ots)

ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 1. Juli 2026/pl0107n1.docx ZDF-Programmänderung Woche 27/26 Do., 2.7. Bitte Programmänderung um 19.25 Uhr beachten: 19.25 maybrit illner spezial (VPS 19.24/HD/UT) Der Polit-Talk im ZDF Im Streaming: 2. Juli 2026, 19.25 Uhr bis 2. Juli 2028 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wir vorgesehen. "Notruf Hafenkante" verschiebt sich auf 2.30 Uhr und ersetzt die Servicewiederholung.)

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