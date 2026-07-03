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ZDFinfo-Programmänderung - Woche 31/26

Mainz (ots)

Woche 31/26 
Sonntag, 26.07. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 7.00	 Leschs Kosmos
	 Asteroiden - Abwehrmission im All
	 Deutschland 2022


 19.30	 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
	 Der Anfang
	 USA 2018



heute-show extra - Next Stop Köster und heute-show extra - Das Quiz – entfallen!!!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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  • 03.07.2026 – 12:24

    ZDF-Programmänderung ab KW 28/26

    Mainz (ots) - ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 3. Juli 2026/pl0307n1.docx ZDF-Programmänderung Woche 28/26 Mo., 6.7. 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 Bitte Ergänzung beachten: Portugal - Spanien Achtelfinale . . . Mi., 8.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Vergiftet in Istanbul: Tod durch Pestizide Film von Julia Lösch und Rebecca Klose Kamera: Felix Korfmann, Yalçın ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 16:26

    ZDF-Programmänderung ab KW 27/26

    Mainz (ots) - ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 2. Juli 2026/pl0207n1.docx ZDF-Programmänderung Woche 27/26 Do., 2.7. Bitte Endzeitkorrektur beachten: 4.45- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 04.44) 7.15 Schweiz - Algerien Sechzehntelfinale . . . Woche 28/26 Sa., 4.7. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.05 Länderspiegel 17.30 ZDF.reportage (VPS 17.35) Brennpunkt Freibad 18.05 ZDFsportstudio live - ...

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