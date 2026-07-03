ZDFinfo-Programmänderung - Woche 31/26
Mainz (ots)
Woche 31/26 Sonntag, 26.07. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 Leschs Kosmos Asteroiden - Abwehrmission im All Deutschland 2022 19.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der Anfang USA 2018 heute-show extra - Next Stop Köster und heute-show extra - Das Quiz – entfallen!!!
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