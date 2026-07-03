ZDF-Programmänderung ab KW 28/26
Mainz (ots)
ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 3. Juli 2026/pl0307n1.docx ZDF-Programmänderung Woche 28/26 Mo., 6.7. 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 Bitte Ergänzung beachten: Portugal - Spanien Achtelfinale . . . Mi., 8.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Vergiftet in Istanbul: Tod durch Pestizide Film von Julia Lösch und Rebecca Klose Kamera: Felix Korfmann, Yalçın Öztürk, Mirko Schernickau Deutschland/Türkei 2026 Im Streaming: 8. Juli 2026, 18.00 Uhr bis 7. Juli 2031 ---------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.45 Die Spur (HD/UT) Vergiftet in Istanbul: Tod durch Pestizide Film von Julia Lösch und Rebecca Klose (von 22.45 Uhr) Kamera: Felix Korfmann, Yalçın Öztürk, Mirko Schernickau Deutschland/Türkei 2026
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ZDF-Planung
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