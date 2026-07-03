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ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 28/26

Mainz (ots)

ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34
Mainz, 3. Juli 2026/pl0307n1.docx



ZDF-Programmänderung



Woche 28/26

Mo., 6.7.

21.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 
          Bitte Ergänzung beachten:
          Portugal - Spanien
          Achtelfinale 
          . . .


Mi., 8.7.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45     Die Spur   (HD/UT)
          Vergiftet in Istanbul: Tod durch Pestizide
          Film von Julia Lösch und Rebecca Klose
          Kamera: Felix Korfmann, Yalçın Öztürk, Mirko Schernickau
          Deutschland/Türkei 2026
          Im Streaming: 8. Juli 2026, 18.00 Uhr bis 7. Juli 2031

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Bitte neuen Ausdruck beachten:

 3.45     Die Spur   (HD/UT)
          Vergiftet in Istanbul: Tod durch Pestizide
          Film von Julia Lösch und Rebecca Klose
          (von 22.45 Uhr) 
          Kamera: Felix Korfmann, Yalçın Öztürk, Mirko Schernickau
          Deutschland/Türkei 2026

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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