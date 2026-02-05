Regensburg feiert mit Iris Berben und Heiner Lauterbach den perfekten Premierenabend / EIN FAST PERFEKTER ANTRAG / ab 26. Februar im Kino!

LEONINE Studios

Regensburg sagt noch einmal "Ja!"! Nachdem die Stadt bereits die Hauptkulisse für die romantische Komödie EIN FAST PERFEKTER ANTRAG war, kehrte das Filmteam gestern für die Premiere in die Domstadt zurück.

Im Regina Filmtheater stellten Produzent Lasse Scharpen, Regisseur Marc Rothemund und Drehbuchautor Richard Kropf gemeinsam mit den beiden Hauptdarstellern Iris Berben und Heiner Lauterbach den Film einem begeisterten Regensburger Publikum vor. Unter den zahlreichen Gästen waren unter anderem auch Bürgermeisterin Astrid Freudenstein, Bürgermeister Ludwig Artinger, Kulturreferent Wolfgang Dersch sowie Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg.

LEONINE Studios bringt EIN FAST PERFEKTER ANTRAG am 26. Februar in die Kinos.

Der eigenwillige Witwer Walter (HEINER LAUTERBACH) vertreibt sich seine Zeit im Ruhestand damit, Restaurants zu testen und akribisch im Internet zu bewerten. Bei einem seiner Restaurantbesuche trifft er zufällig seine Jugendliebe Alice (IRIS BERBEN) wieder. Vor 40 Jahren hatte er ihr einen Heiratsantrag gemacht und war spektakulär gescheitert. Die lebensfrohe und freigeistige Kunstprofessorin ist auch heute noch das genaue Gegenteil des altmodischen, akkuraten Walter. Der Ehrgeiz des pensionierten Ingenieurs ist geweckt. Er will es diesmal besser machen, während Alice gar nicht daran denkt, denn sie liebt ihr unabhängiges Leben und braucht keinen Beziehungsstress. Sie stellt eine Bedingung: Erst wenn er echtes Interesse an ihrer Welt zeigt, bekommt er vielleicht eine zweite Chance. Und so schreibt sich Walter, der sich nie für Kunst interessiert hat, zu Alice Entsetzen als Gaststudent in ihrem Kurs ein - fest entschlossen, sich selbst und ihr zu beweisen, dass es nie zu spät ist, neue Wege zu gehen. Aber nicht nur Alice stellt ihn vor ungeahnte Herausforderungen, sondern auch die Begegnung mit seinen 40 Jahre jüngeren Kommiliton*innen. Unerwartet finden sich Alice und Walter in einem neuen, aufregenden Kapitel ihres Lebens wieder und müssen sich fragen: Rostet alte Liebe wirklich nicht?

EIN FAST PERFEKTER ANTRAG ist die neue Komödie von Erfolgsregisseur Marc Rothemund ("Mein Blind Date mit dem Leben", "Dieses bescheuerte Herz") und Drehbuchautor Richard Kropf ("4 Blocks", "Kleo"), die mit ihrem letzten Film "Wochenendrebellen" einen Millionenerfolg in den deutschen Kinos landeten. Auch EIN FAST PERFEKTER ANTRAG hat den Finger am Puls der Zeit und erzählt mit Witz und Leichtigkeit eine erfrischende Liebesgeschichte über die zweite Liebe im Leben, die mit unwiderstehlichem Humor und Herz verzaubert.

