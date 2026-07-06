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ZDF-Programmhinweis

heute-show extra - Das Quiz

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten: Freitag, 17. Juli 2026, 23.00 Uhr heute-show extra - Das Quiz Bundestags-Eklat meets Kennedy-Skandal – Lutz van der Horst begrüßt Karl Lauterbach und Heidi Reichinnek. Zusammen mit Matthias Matschke und Olaf Schubert messen sie sich im "heute-show"-Quiz. Was war der erste weibliche Skandal im Bundestag? Und wer würde sich gut als Staatsoberhaupt eignen? Quizmaster Lutz van der Horst fordert Karl Lauterbach und Heidi Reichinnek heraus. Und am Ende spricht das Volk. In 30 Minuten widmet sich "heute-show extra – Das Quiz" den absurdesten und kuriosesten Geschichten, die die Politik zu bieten hat und verpacket sie in unterhaltsame Quizfragen. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Skandale und politische Ereignisse der Vergangenheit, sondern auch um einen Blick über die Ländergrenzen hinaus. Während der gesamten Show stehen dabei Spaß und Humor an erster Stelle. Neben dem klassischen Quizaspekt bietet dieses Format jede Menge Raum für gemeinsame Späße, lustige Anekdoten und politische Spitzen – einen Gewinner wird es natürlich auch geben. Freitag, 24. Juli 2026, 23.00 Uhr heute-show extra - Das Quiz KI-Ministerinnen und verzichtbare Bundesländer – Lutz van der Horst begrüßt Paul Ziemiak und Ricarda Lang. Zusammen mit Valerie Niehhaus und Olaf Schubert treten sie an zum "heute-show"-Quiz. Welche uncoole Leidenschaft hat Ricarda Lang? Und was hat entscheidend zu Paul Ziemiaks CDU-Karriere beigetragen? Lutz van der Horst begrüßt die Grünen-Wiederholungstäterin und das CDU-Mastermind. Und am Ende spricht das Volk. Das Quiz widmet sich 30 Minuten den absurdesten und kuriosesten Geschichten, die die Politik zu bieten hat und verpackt sie in unterhaltsame Quizfragen. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Skandale und politische Ereignisse der Vergangenheit, sondern auch um einen Blick über die Ländergrenzen hinaus. Während der gesamten Show stehen dabei Spaß und Humor an erster Stelle! Neben dem klassischen Quizaspekt bietet dieses neue Format jede Menge Raum für gemeinsame Späße, lustige Anekdoten und politische Spitzen – einen Gewinner wird es natürlich auch geben. Freitag, 31. Juli 2026, 22.30 Uhr heute-show extra - Das Quiz Oben-Ohne-Skandale und gute Gründe zurückzutreten – Lutz van der Horst begrüßt Robin Alexander und Louis Klamroth. Zusammen mit Gisa Flake und Alexander Schubert gibt es Antworten. Was hat sich Louis Klamroth 2024 zum ersten Mal im Leben geleistet? Und welchen Titel hatte einer der ersten Texte von Robin Alexander? Der Podcaster und der Moderator stellen ihr Wissen unter Beweis. Und am Ende spricht das Volk. Sechzig (!) Minuten lang widmet sich das Quiz den absurdesten und kuriosesten Geschichten, die die Politik zu bieten hat und verpackt sie in unterhaltsame Quizfragen. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Skandale und politische Ereignisse der Vergangenheit, sondern auch um einen Blick über die Ländergrenzen hinaus. Während der gesamten Show stehen dabei Spaß und Humor an erster Stelle! Neben dem klassischen Quizaspekt bietet dieses neue Format jede Menge Raum für gemeinsame Späße, lustige Anekdoten und politische Spitzen – einen Gewinner wird es natürlich auch geben. Freitag, 7. August 2026, 22.30 Uhr heute-show extra - Das Quiz Von politischen Beleidigungen bis zu politischen Life Coaches – Lutz van der Horst begrüßt Pinar Atalay und Jan Hofer. Mit Valerie Niehaus und Moritz Neumeier heißt es raten und wissen. Weiß Jan Hofer, was Pinar Atalay beim Privatradio über sich ergehen lassen musste? Quizmaster Lutz van der Horst stellt das Wissen der beiden Nachrichtenprofis im "heute-show"-Quiz auf die Probe. Und am Ende spricht das Volk. In 30 Minuten widmet sich "heute-show extra – Das Quiz" den absurdesten und kuriosesten Geschichten, die die Politik zu bieten hat und verpacket sie in unterhaltsame Quizfragen. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Skandale und politische Ereignisse der Vergangenheit, sondern auch um einen Blick über die Ländergrenzen hinaus. Während der gesamten Show stehen dabei Spaß und Humor an erster Stelle! Neben dem klassischen Quizaspekt bietet dieses neue Format jede Menge Raum für gemeinsame Späße, lustige Anekdoten und politische Spitzen – einen Gewinner wird es natürlich auch geben.

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