ZDF-Programmänderung ab Woche 28/26

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten: Freitag, 17. Juli 2026, 23.00 Uhr heute-show extra - Das Quiz Bundestags-Eklat meets Kennedy-Skandal – Lutz van der Horst begrüßt Karl Lauterbach und Heidi Reichinnek. Zusammen mit Matthias Matschke und Olaf Schubert messen sie sich im "heute-show"-Quiz. Was war der erste weibliche Skandal im Bundestag? Und wer würde sich gut als ...

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