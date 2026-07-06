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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 28/26

Mainz (ots)

Woche 28/26

Mo., 6.7.

20.15     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 20.14)
          Bitte Ergänzung beachten:
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Friederike Kromp 
          und Per Mertesacker

_________________________

23.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 
          Highlights, Analysen, Interviews
          Bitte Ergänzung beachten:
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Friederike Kromp 
          und Per Mertesacker



Woche 29/26

Fr., 17.7.

23.00     heute-show extra - Das Quiz
          Bitte Korrektur beachten:
          mit Lutz van der Horst, Olaf Schubert & Matthias Matschke



Woche 30/26

Fr., 24.7.

23.00     heute-show extra - Das Quiz
          Bitte Korrektur beachten:
          mit Lutz van der Horst, Olaf Schubert & Valerie Niehaus

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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  • 06.07.2026 – 09:26

    ZDF-Programmhinweis / heute-show extra - Das Quiz

    Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten: Freitag, 17. Juli 2026, 23.00 Uhr heute-show extra - Das Quiz Bundestags-Eklat meets Kennedy-Skandal – Lutz van der Horst begrüßt Karl Lauterbach und Heidi Reichinnek. Zusammen mit Matthias Matschke und Olaf Schubert messen sie sich im "heute-show"-Quiz. Was war der erste weibliche Skandal im Bundestag? Und wer würde sich gut als ...

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  • 03.07.2026 – 16:36

    ZDF-Programmänderung KW 28/26

    Mainz (ots) - ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 – 7015245/34 Mainz, 3. Juli 2026/pl0307n2.docx ZDF-Programmänderung Woche 28/26 So., 5.7. Bitte Beginnzeitänderungen ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Inga Lindström: Klang der Sehnsucht 21.45 heute journal (VPS 23.15) 22.15 Rosamunde Pilcher: Pralinen zum Frühstück (VPS 21.45) (Weiterer Ablauf ab 23.45 Uhr wie vorgesehen.) Pressekontakt: ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:17

    ZDFinfo-Programmänderung - Woche 31/26

    Mainz (ots) - Woche 31/26 Sonntag, 26.07. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 Leschs Kosmos Asteroiden - Abwehrmission im All Deutschland 2022 19.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der Anfang USA 2018 heute-show extra - Next Stop Köster und heute-show extra - Das Quiz – entfallen!!! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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