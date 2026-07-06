ZDF-Programmänderung ab Woche 28/26
Mainz (ots)
Woche 28/26 Mo., 6.7. 20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14) Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Friederike Kromp und Per Mertesacker _________________________ 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 Highlights, Analysen, Interviews Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Friederike Kromp und Per Mertesacker Woche 29/26 Fr., 17.7. 23.00 heute-show extra - Das Quiz Bitte Korrektur beachten: mit Lutz van der Horst, Olaf Schubert & Matthias Matschke Woche 30/26 Fr., 24.7. 23.00 heute-show extra - Das Quiz Bitte Korrektur beachten: mit Lutz van der Horst, Olaf Schubert & Valerie Niehaus
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