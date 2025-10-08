SWR - Südwestrundfunk

Schauspiel Stuttgart und SWR Kultur präsentieren: Die Fantastischen Vier im Gespräch mit Michael Steinbrecher

"Der letzte Bus" heißt der Pilot einer geplanten neuen Reihe, die am Schauspiel Stuttgart live aufgezeichnet und eine Woche später als SWR Kultur Gespräch gesendet wird.

Am 8. November 2025 begrüßt SWR Moderator Michael Steinbrecher im Schauspielhaus Die Fantastischen Vier, spricht mit Smudo, Michi Beck, Thomas D und Andy Ypsilon - über ihre beeindruckende Bandkarriere, aber auch über andere Themen. Als besondere Zugabe erwartet das Publikum im Anschluss ein Konzert mit Thomas D & THE KBCS.

Seit über 30 Jahren sind Die Fantastischen Vier in der heutigen Besetzung zusammen und haben die Musikszene mit "deutschem Sprechgesang" geprägt. Mit über 8 Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1.000 Konzerten und vielfachen Auszeichnungen, gelten Die Fantastischen Vier als wichtige Wegbereiter des deutschen HipHop. Im Gespräch mit Michael Steinbrecher werden sie persönlich und zeigen, wofür sie mit ihrer Musik und darüber hinaus stehen.

SWR Intendant Kai Gniffke freut sich auf das besondere Event: "Die Fantas verbinden Generationen und schreiben mit ihren Fans nun schon über Jahrzehnte hinweg Geschichte. Ein Abend mit SWR Moderator Michael Steinbrecher im Schauspiel Stuttgart wird ein weiteres spannendes Kapitel."

Burkhard Kosminski, Intendant des Staatstheater Stuttgart: "Wir freuen uns sehr auf diese neue Reihe gemeinsam mit SWR Kultur. Dass wir die Fantastischen Vier für die erste Ausgabe gewinnen konnten, freut mich persönlich ganz besonders."

Der Pilot der neuen Reihe ist nach "Schlaglicht" (2023) und den SWR Kultur Gesprächen im Rahmen des Innovationslabors Zukunft (Frühjahr 2025) eine weitere Koproduktion von SWR Kultur und Schauspiel Stuttgart. Moderator Michael Steinbrecher lädt prominente Gäste aus Kultur, Politik, Sport und Unterhaltung zum Gespräch ins Schauspielhaus - immer verbunden mit einem besonderen Extra, mit dem sich manche der Gäste von einer ganz unerwarteten Seite zeigen.

Karten für dieses erste Live-Ereignis sind ab sofort erhältlich unter www.schauspiel-stuttgart.de oder 0711-20 20 90.

Das Konzert ist ausschließlich live zu erleben, das Gespräch wird am 15. November 2025 um 17:04 Uhr im Rahmen der Reihe SWR Kultur Gespräch bei SWR Kultur gesendet und ist anschließend in der ARD Audiothek abrufbar.

