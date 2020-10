Rheinische Post

Jörg Schönenborn will keine "Tatort"-Leiche spielen

WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn (56) will auch im Jubiläumsjahr des "Tatorts" keine Statistenrolle in einer Folge übernehmen. "Ich war noch nicht in einem ,Tatort' zu sehen und würde mich da auch vornehm zurückhalten", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Zumal ich gelernt habe, dass Leichen besonders schwer zu spielen sind, also das käme schon mal gar nicht in Frage." Als Chef müsse man zudem vorsichtig sein, was die eigenen Wünsche angehe. "Die werden sonst schneller erfüllt, als einem das lieb ist." Vor 50 Jahren wurde der erste "Tatort" ausgestrahlt.

