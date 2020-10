Rheinische Post

NRW-Kabinett berät am Freitag Bund-Länder-Beschlüsse

Düsseldorf (ots)

Die NRW-Landesregierung will noch in dieser Woche über den Umgang mit den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz vom Mittwoch beraten. Ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe), für den morgigen Freitag sei eine Beratung im Kabinett vorgesehen sowie ein Austausch mit der kommunalen Familie. "Nordrhein-Westfalen wertet die Beschlüsse des Bund-Länder-Kreises für eine zügige Umsetzung aus", so der Sprecher.

