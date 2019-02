Rheinische Post

Rheinische Post: EVP-Spitzenkandidat Weber lehnt Zusammenarbeit mit "radikalen Kräften" nach der Europawahl ab

Düsseldorf (ots)

Der Spitzenkandidat der EVP, der CSU-Politiker Manfred Weber, hat eine Zusammenarbeit mit radikalen Kräften im EU-Parlament nach der Europawahl abgelehnt. "Wenn Europa ein neues Kapitel für die Zukunft aufschlagen will, dann kann es keine Zusammenarbeit mit radikalen Kräften geben. Es wird keine Gespräche mit den Rechtsextremen geben", sagte Weber der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Angela Merkel sieht er für den Zusammenhalt Europas in einer Schlüsselrolle. "Merkel wird weiter eine zentrale Rolle für die politische Stabilität in Europa spielen. Sie hat die Kraft und die Autorität, die EU nach der Europawahl zusammenzuhalten", betonte Weber. Sie werde im Juni maßgeblich das Puzzle zusammensetzen, wenn es um die neuen Spitzen des Europäischen Rates, der EZB und der Kommission gehe.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell