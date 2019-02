Weser-Kurier

Weser-Kurier: Justizministerin Barley für EU-weiten Mindestlohn

Bremen (ots)

Mit der Forderung nach einem EU-weiten Mindestlohn will Bundesjustizministerin Katarina Barley für die SPD in den Europa-Wahlkampf ziehen. Er müsse sich "an der Wirtschaftskraft der einzelnen Länder orientieren", sagt die Spitzenkandidatin im Interview mit dem Bremer "Weser-Kurier" (Mittwochausgabe). So rechtfertigt Barley auch die zwölf Euro, welche die Sozialdemokraten für Deutschland vorsehen: "Obwohl unsere Durchschnittseinkommen höher sind als in Frankreich, ist der Mindestlohn in etwa gleich hoch" - und das sei zu niedrig. Neben dem einheitlich geregelten Mindestlohn müsse es "Europa hinbekommen, dass insbesondere digitale Konzerne hier auch Steuern zahlen".

