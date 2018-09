Der Tagesspiegel: Ramelow: Maaßen hat sich zum Teil des politischen Lagers aus AfD und Neofaschisten gemacht

Berlin (ots) - Berlin - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat den umstrittenen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, in außergewöhnlich scharfem Ton kritisiert. Mit seiner Relativierung der Geschehnisse in Chemnitz habe sich Maaßen zum "Teil des politischen Lagers aus AfD und Neofaschisten" gemacht, sagte Ramelow am Montag dem Tagesspiegel. "Ich bin zutiefst erstaunt, dass Maaßen öffentlich die Zweifel an den Vorgängen in Chemnitz schürt", sagte Ramelow der in Berlin erscheinenden Zeitung weiter.

Tagesspiegel-Bericht online: https://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-verfassungsschutz-praesidenten-ramelow-maassen-hat-sich-zum-teil-des-lagers-aus-afd-und-neofaschisten-gemacht/23016910.html

Pressekontakt:

