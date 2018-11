München (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht am Mittwoch, den 28. November 2018, 18.00 Uhr, den Deutschen Zukunftspreis 2018 in Berlin. Der Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation ist eine Auszeichnung für technologisch besonders innovative Forschungsprojekte, die wirtschaftlich umgesetzt werden und Arbeitsplätze schaffen. Die Ehrung ist mit 250.000 Euro dotiert.

Nominiert für den Deutschen Zukunftspreis 2018 sind:

Team I: "Eine radikal neue Getriebegattung - Produktivitätssprünge für den Maschinenbau" - Dipl.-Ing.(FH)Thomas Bayer, Dr.-Ing. E. h. Manfred Wittenstein Wittenstein SE,Igersheim

Die beiden Nominierten haben ein völlig neues Konzept für Getriebe entwickelt und damit die bisherigen Beschränkungen bei der Kraftübertragung in Zahnradgetrieben beseitigt. Aufbau und Funktion der innovativen Getriebegattung, in die auch hocheffiziente Bauprinzipien aus der Natur eingeflossen sind, bieten Anwendern in der Industrie neue Möglichkeiten zur Gestaltung von Fertigungsprozessen - und die Chance auf eine höhere Produktivität.

Team II: "Schutz bei fehlendem Immunsystem - die lebensrettende Innovation gegen gefährliche Viren" - Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff, Dr. rer. nat. Holger Zimmermann AiCuris Anti-infective Cures GmbH,Wuppertal

Diese beiden Nominierten haben das weltweit erste und einzige Medikament zur Vorbeugung gegen Infektionen mit einem weit verbreiteten Virus bei Knochenmarkstransplantationen entwickelt. Das Arzneimittel basiert auf einem völlig neuartigen Wirkmechanismus. Es ist inzwischen in vielen Ländern zugelassen und könnte die medizinische Behandlung von Transplantationspatienten und anderen Menschen mit geschwächtem Immunsystem revolutionieren.

Team III: "Flüssige Wasserstoffspeicher - Wegbereiter einer künftigen Wasserstoffgesellschaft" - Prof. Dr. rer. nat. Peter Wasserscheid, Prof. i. R. Dr.-Ing. Wolfgang Arlt, Dr.-Ing. Daniel Teichmann Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Forschungszentrum Jülich Hydrogenious Technologies GmbH, Erlangen

Die drei Nominierten haben ein innovatives Konzept entwickelt, Wasserstoff auf einfache Weise zu speichern und ihn damit als Energiespeicher zu etablieren. Es basiert auf einer ungefährlichen und leicht handhabbaren Flüssigkeit, die Wasserstoff chemisch aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben kann. Wird der Wasserstoff mit Strom aus Wind oder Sonnenlicht erzeugt, lässt sich so erneuerbare Energie aufbewahren, transportieren und als CO²-emissionsfreier Kraftstoff nutzen.

