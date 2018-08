Presseinformation Dieter Thomas Heck

Berlin (ots) - Als Anwalt der Familie von Dieter Thomas Heck bittet mich diese mitzuteilen, dass Dieter Thomas Heck am 23. August 2018 verstorben ist. Meine Mandantschaft bittet von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen und die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Bereits in den letzten Wochen haben wir für unseren Mandanten Dieter Thomas Heck gegen zahlreiche Berichte in der Yellow Press erfolgreich rechtlich vorgehen müssen. Zudem wurden immer wieder rechtswidrig Paparazzi-Fotos von Mitgliedern der Familie bei Krankenhausbesuchen veröffentlicht. Meine Mandantschaft wird derartige weitere Verletzungen nicht hinnehmen. Wir bitten insofern, das Ansinnen unserer Klienten zu respektieren.

