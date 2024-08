ProSieben

Prominente Show-Erfinder. Annette Frier, Edin Hasanovic, Bill oder Tom Kaulitz - wer inszeniert "Die Superduper Show" auf ProSieben?

Von Kindern inspiriert. Von Promis inszeniert. Annette Frier, Bill und Tom Kaulitz, Edin Hasanovic und ein wöchentlich wechselnder prominenter Gast werden in "Die Superduper Show" zu Mini-Show-Erfindern. Präsentiert und moderiert von Katrin Bauerfeind - ab Dienstag, 17. September 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Show ab!

Annette Frier: "Diese Show ist großartig. Als wäre ich jede Woche zum Kindergeburtstag eingeladen. Funfact: Und du darfst sogar noch Geschenke auspacken, obwohl du gar nicht Geburtstag hast. Es wird gespielt, getanzt, gesungen und geknallt. Danke ProSieben! Annettes biologisches Alter liegt aktuell bei ca. zwölf Jahren..."

Bill Kaulitz: "Ich bin ein altes Zirkuspferd und wenn ich erst mal in Fahrt komme, gibt es kein Halten mehr. Ich habe mir die besten Frechdachse ausgesucht und will zusammen unbedingt alle superduper Pokale einsacken. Das wird ganz wild!"

Tom Kaulitz: "Ich bin zwar kein ausgebildeter, aber dafür ein ausgezeichneter Moderator und werde alles versuchen, um mit den Kids, die mir vertrauen, den "Die Superduper Show"-Pokal zu holen! Dazu ist mir jedes Mittel recht! Ich freue mich wahnsinnig darauf."

Edin Hasanovic: "Vor der Kamera Menschen zum Lachen zu bringen, macht mir unglaublich viel Spaß. Dazu kommt, dass ich ein fantastisches Panel um mich herum habe. Diese Show ist für mich wie eine Klassenfahrt."

Das ist "Die Superduper Show"

Vier Ausgaben. Fünf Prominente. Fünf Mini-Shows pro Show. In Katrin Bauerfeinds erster eigenen ProSieben-Show "Die Superduper Show" inszenieren Annette Frier, Bill und Tom Kaulitz, Edin Hasanovic und ein wöchentlich wechselnder prominenter Gast jeweils eine verrückte Mini-Show. Das Besondere: Die kreativen Inspirationen und witzigen Ideen für die Mini-Shows stammen von Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren. Dabei kommen Erfindungen heraus wie "Schere Stein Rasiert", die Show, bei der die Verlierer am Frisuren(un)glücksrad drehen müssen. "Mein Napf Dein Napf", wo es darauf ankommt, Vierbeiner kulinarisch zu überzeugen. "Sing meine Frage - Das Quizkonzert", in dem die Fragen in den unterschiedlichsten Musikrichtungen vorgesungen werden. Oder "Haha! Der Witze Drive-In", bei dem es Witze statt Bestellungen gibt. Am Ende entscheidet das Studiopublikum: Wer kreiert "Die Superduper Show" des Abends? Entwickelt wurde die neue ProSieben Show von der SEO Entertainment, die "Die Superduper Show" auch produziert.

"Die Superduper Show" ab Dienstag, 17. September 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

