Wird Irland wieder Weltmeister? Rast Joey Kelly bei der "TV total WOK WM" live auf ProSieben zur Titelverteidigung?

26. Oktober 2023. Heiß auf Eis. Bock auf Wok. Wahn auf Bahn: Zum Jubiläum der "TV total WOK WM" am 11. November 2023 um 20:15 Uhr live auf ProSieben kämpfen die besten Sportler:innen der Welt darum, ihre Karriere mit einem Wok-Weltmeistertitel zu krönen. Insgesamt 35 Weltmeister- und 30 Olympische Medaillen befinden sich im Starterfeld der 15. "TV total WOK WM" in Winterberg. Doch haben Armin Zöggeler, Kevin Kuske, Sven Hannawald, Pascal Hens, Mathias Mester, Julia Taubitz, Evi Sachenbacher-Stehle, Johannes Ludwig, Thomas Morgenstern und Kevin Großkreutz eine Chance gegen Wok-Legende Joey Kelly? Fünf Wok-Weltmeistertitel hat der Ire bisher vorzuweisen und ist fest entschlossen, seinen aktuellen Titel auch 2023 zu verteidigen. Kommt ihm da Erzrivale "TV total"-Wok dazwischen? Diesmal will Sebastian Pufpaff die ebenfalls fünffache Weltmeistermarke zum Erfolg führen.

Doch auch Wok-Neulinge wie Amar, Rewi, Ehrenmannrius, Sophia Thiel, Stefano Zarrella, Younes Zarou oder Mario Novembre wollen ihnen das Edelmetall vor der Pfanne wegschnappen.

Das Erfolgsteam aus Elton und Ron Ringguth übernimmt auch in diesem feierlichen Jahr Moderation und Kommentar. Beim Start entlocken Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar den Fahrer:innen Erfolgsstrategien. Im Ziel interviewt Sophia Thomalla die Wok-Sportler:innen.

Produziert wird die "TV total WOK WM" von Raab TV.

Das ProSieben-WOK-Spektakel:

Die "TV total WOK WM" am Samstag, 11. November 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.

"TV total WOK WM - Das Qualifying" am Freitag, 10. November 2023, auf ProSieben.

