Dream-Team für die NBA: ProSieben und ProSieben MAXX starten mit Christoph "Icke" Dommisch, Alexander Schlüter, Ireti Amojo, Alex King und Patrick Femerling in die beste Basketball-Liga der Welt

Dream-Team für die NBA. Mit dieser "Starting Five" gehen ProSieben und ProSieben MAXX in die bevorstehende Saison der stärksten Basketball-Liga der Welt. Christoph "Icke" Dommisch moderiert die Live-Übertragungen von "ran NBA". Sportjournalist Alexander Schlüter ist als Moderator und Kommentator im Einsatz. Die ehemalige Nationalspielerin Ireti Amojo, Rekord-Nationalspieler Patrick Femerling und der Rekordspieler der Basketball-Bundesliga Alex King begleiten die NBA-Sendungen als Experten. Christoph "Icke" Dommisch: "Basketball war die erste Sportart, für die ich mich als kleiner Junge begeistert habe. Dirk Nowitzki war und ist mein absoluter Sport-Hero. Dass ich jetzt mit der 'ran NBA'-Crew über 'meine' Sportart berichten kann, ist ein Volltreffer. Die 'ran'-Community, die vielen Basketball-Fans in Deutschland und alle Sport-Interessierten können sich auf spannende und begeisternde Abende freuen." Alexander Schlüter: "Die Weltmeisterschaft hat gezeigt, was der Basketball alles kann - nicht nur dieses unglaubliche deutsche Team, auch der Sport an sich: Gute Typen, Teamerfolg, Taktik und Emotionen. Alles das jetzt in der besten Liga der Welt zu begleiten und noch mehr Menschen näher zu bringen, ist eine der tollsten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann." Ireti Amojo: "Ich freue mich sehr, bei diesem neuen, aufregenden Projekt dabei zu sein. Wir haben ein sehr erfahrenes und eingespieltes Produktionsteam, das eine tolle Sendung auf die Beine stellen wird, und ich bin schon sehr gespannt darauf, mit den tollen Moderatoren, Kommentatoren und Experten zusammenzuarbeiten." Patrick Femerling: "Die Liebe zum Spiel und die Begeisterung für den Basketball ist auch nach meiner aktiven Spielerkarriere ungebrochen. Ich wünsche mir, dass wir alle den Basketball-Schwung aus dem Weltmeister-Sommer mitnehmen und mit noch mehr Fans den besten Sport der Welt genießen können." Alex King: "Dennis Schröder ist ein wahrer Botschafter des deutschen Basketballs in der NBA. Die Wagner-Brüder bringen eine enorme Energie in die NBA. Ihre Erfolge sind inspirierend für den deutschen Basketball-Nachwuchs. Ich freue mich darauf, die Begeisterung für Basketball in Deutschland weiter zu fördern." Komplettiert wird das "ran NBA"-Team von: Liam Carpenter, Alex Vogel, Matthias Killing, Jan Lüdeke, Markus Krawinkel und Christian Düren. Saisonstart: Bereits in der kommenden Nacht startet die NBA in die neue Saison 2023/24. Der amtierende Champion Denver Nuggets empfängt die Los Angeles Lakers mit Superstar LeBron James. ProSieben, ran.de und Joyn übertragen die Auftaktpartie in der Nacht auf Mittwoch, 25. Oktober 2023, ab 01:05 Uhr live. Am Wochenende geht es dann weiter mit der NBA auf ProSieben MAXX.

