Bei "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" schnattert DIE GANS auch am zweiten Weihnachtsfeiertag noch

Unterföhring (ots)

Weihnachtstag, Weihnachtsstudio, Weihnachtsglanzund das größte Weihnachtsrätsel: Wer schnattert als DIE GANS? Wer schenkt uns DAS GESCHENK? Und wer präsentiert sich als DAS RENTIER? "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" zaubert am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, um 20:15 Uhr auf ProSieben fröhliche Festtagsstimmung in die deutschen Wohnzimmer. Im Rateteam rätseln "Lotti" Andrea Sawatzki, Ruth Moschner und Rea Garvey zusammen mit den Zuschauer:innen bis zur feierlichen Enthüllung: Welche Stars stecken unter den drei Weihnachtsmasken? Und wer gehört genauso zu Weihnachten wie das Christkind? Natürlich Bülent Ceylan als der einzig wahre #MaskedSinger-ENGEL! Er führt mit Moderator Matthias Opdenhövel durch eine rätselhafte Weihnachtsshow voller verrückter Überraschungen.

Produziert wird das #MaskedSinger-Weihnachtsspecial von Endemol Shine Germany.

Moderator Matthias Opdenhövel: "Wir lieben alle Weihnachten. Und wir lieben alle 'The Masked Singer'. Also warum nicht zwei der schönsten Sachen der Welt zusammenbringen und eine feierliche Weihnachts-Rate-Show draus machen?"

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet auch bei "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD

"The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" - am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

