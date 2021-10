BDAE GRUPPE

In welchen europäischen Ländern Frauen besonders gute Arbeitsbedingungen haben

Nicht immer gibt es das beste berufliche Umfeld direkt vor der Haustür. Oft lohnt sich der Blick über den Tellerrand, auch wenn es um Arbeitsbedingungen für Frauen im Speziellen geht. Denn wie ein aktuelles Ranking verrät, steht Deutschland in dieser Hinsicht nicht besonders gut da. In Bulgarien, Kroatien und Estland dagegen haben Arbeitnehmerinnen ein besonders gutes berufliches Umfeld.

Das verrät ein aktuelles Ranking, über welches das Journal "Leben und Arbeiten im Ausland" berichtet. Spitzenreiter Bulgarien kann demnach mit den besten Regelungen Europas punkten, wenn es um den Mutterschaftsurlaub geht. Außerdem liegt das Land auf Platz 2 im Ländervergleich, wenn es um Frauen in Führungspositionen geht. Besser ist in dieser Hinsicht nur Norwegen.

Das eigentlich als besonders gleichberechtigt geltende Schweden liegt lediglich auf Platz 10. Bei den wirtschaftlichen Chancen erreicht es 73,3 von 100 möglichen Punkten und beim Mutterschaftsurlaub 16,6 von 100 und bleibt so hinter Lettland zurück. Immerhin ist Schweden bei der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen nach wie vor führend.

Seit mehr als 25 Jahren bietet der BDAE mit seinen Versicherungen wie EXPAT INFINITY und EXPAT FLEXIBLE Sicherheit im Ausland. Mit seinem Journal "Leben und Arbeiten im Ausland" trägt das Unternehmen jeden Monat aktuelle Nachrichten und Studien über Expats, Auswandernde, digitale Nomadinnen und Nomaden und perpetual traveler zusammen.

So findet sich in der aktuellen Ausgabe ebenso ein Bericht darüber, wie deutsche Expats "ticken". Grundlage war hier eine Analyse des Expat-Netzwerks InterNations. Darüber hinaus berichtet das BDAE-Team darüber, welche europäischen Staaten am meisten in die Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger investieren.

Über die BDAE Gruppe

Die BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomaden und Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Langzeit-Auslandskrankenversicherung darstellen.

In den Jahren 2019 und 2020 wurde das Unternehmen überdies vom F.A.Z.-Institut zum besten Spezialversicherer in Deutschland gekürt.

