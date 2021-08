BDAE GRUPPE

BDAE bietet Absicherung und Gesundheitsschutz für Digital Nomads

Hamburg/Münster (ots)

Wer ortsunabhängig und von überall auf der Welt Karriere machen will, kann sich mit dem Citizen Circle auf ein Netzwerk von Gleichgesinnten verlassen, das sich im regelmäßigen Austausch befindet. Beim nächsten Community-Event ist auch der BDAE als Sponsor dabei - am 27. und 28. August in Münster.

Ende des Monats ist es so weit, und die Community von Citizen Circle trifft sich zur Sommerkonferenz "Remarkable Ideas Summit" in Münster: Zahlreiche Digital Nomads, Dauerreisende, Auswanderer und Auswanderinnen vernetzen sich. Das Haupt-Event am 27. und 28. August dient der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung, ist aber in ein ausgelassenes Rahmenprogramm vom 26. bis zum 29. August eingebettet.

Breit gefächerte Community

Viele Mitglieder des Citizen Circle nehmen eine Vorreiterrolle für neue Modelle des Lebens und Arbeitens ein: Sie sind vornehmlich in Bereichen tätig, die ortsunabhängiges Arbeiten ermöglichen. Es sind viele Influencerinnen und Influencer dabei, aber auch Menschen aus den Bereichen (Online-)Dienstleistung oder Vertrieb. Bezeichnend für diese Gruppe: Es handelt sich oft um sogenannte First Mover: Insbesondere weil ihnen Digitalisierung und kreative, flexible Arbeitsmodelle ihr mobiles Leben ermöglichen, sind sie technisch meist sehr versiert - und stark untereinander vernetzt.

Der BDAE lässt sich dieses Event nicht entgehen und ist am 27. und 28. August in Münster mit dabei. Die Auslandsexperten geben Tipps und Hinweise, wenn es um den richtigen Gesundheitsschutz und die soziale Absicherung geht. Dies ist insbesondere bei der Selbstständigkeit im Ausland ein Thema, das sehr wichtig, aber leider nicht leicht zu durchschauen ist.

Soziale Absicherung für digital nomads

Deswegen erklärt der BDAE das Thema auch zur "Chefsache". BDAE-Geschäftsführer Philipp Belau ist in Münster dabei und erläutert Details in seinem Take-Off Talk "Für längere Zeit im Ausland - Was passiert mit meiner sozialen Absicherung?".

Zusammen mit den BDAE-Team-Mitgliedern Lea Fiebelkorn, Christian Kniese und Anna Münkwitz freut er sich im Anschluss auf persönliche Gespräche unter den zahlreichen anderen Gästen - egal, ob es um eine individuelle Versicherungsberatung geht, das Leben im Ausland oder einfach, welchen der zahlreichen anderen Input-Vorträge oder Workshops man als nächstes besuchen möchte.

Absicherung im Ausland ist nicht nur komplex, sondern vor allem immer individuell zu betrachten. Wer auf dem Remarkable Ideas Summit Detailfragen hat, kann sich direkt an das BDAE-Team wenden. Wer nicht dabei sein kann oder sich einfach nachträglich Beratung sichern möchte, kann sich jederzeit per Mail (privatkunden@bdae.com) oder Telefon (+49-40-306874-23) an die Auslandsexpertinnen und -experten des BDAE wenden.

Im Anschluss an den Remarkable Ideas Summit ist dann auch Auslandsexpertin Anne-Katrin Schwanitz gefragt. Im Podcast von Citizen Circle bespricht sie mit Tim Chimoy, dem Gründer des Netzwerks, welcher Gesundheitsschutz für welche Weltreise in Frage kommt.

Mit dem BDAE zur erfolgreichen Selbstständigkeit im Ausland

Wer ortsunabhängig arbeiten will, braucht eine Versicherung, die das Thema Ausland ganzheitlich betrachtet - schließlich sind alle Bereiche des eigenen Lebens betroffen. Der BDAE ist der ideale Partner. Denn seit über 25 Jahren konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf den richtigen Versicherungsschutz im Ausland - in all seinen Facetten!

Neben Versicherungen wie EXPAT INFINITY oder EXPAT FLEXIBLE gibt es auch eine internationale

Unfallversicherung,

Haftpflichtversicherung sowie eine

Rechtsschutzversicherung (für Privat- wie auch für Geschäftskund*innen) im Angebot.

Zur BDAE Gruppe gehört auch eine Unternehmensberatung, die zu rechtlichen Fragen des berufsbedingten Auslandsaufenthalts informiert. Mehr Infos unter www.entsendeberatung.bdae.com.

Über die BDAE Gruppe

Die BDAE Gruppe hebt sich auch durch ihren großen Erfahrungsschatz von ihren Wettbewerbern ab. Seit 1995 konzentriert sich die Unternehmensgruppe ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomaden und Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den Versicherungen des Auslandsspezialisten handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Auslandskrankenversicherungen darstellen. In den Jahren 2019 und 2020 wurde das Unternehmen überdies vom F.A.Z.-Institut zum besten Spezialversicherer in Deutschland gekürt. 2021 wurde es zudem zum familienfreundlichen Unternehmen gekürt.

