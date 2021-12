ProSieben

OnlyFans - only fake? Thilo Mischke recherchiert für "Uncovered" im Kosmos des Online-Erotikgiganten

150 Millionen Kunden. 2 Milliarden Euro Umsatz. Erotik-Content in unzählbarer Menge. Die Plattform OnlyFans ist ein Gigant unter den Anbietern pornografischer Inhalte im Internet. Doch wie läuft das digitale Geschäft mit der Lust? Für die neue Folge von "Uncovered" erkundet ProSieben-Reporter Thilo Mischke, was hinter dem Phänomen OnlyFans steckt - und entdeckt eine Welt, in der emanzipierte Selbstbestimmung Hand in Hand geht mit Scheinintimität und Betrug.

Thilo Mischke trifft bei seinen Recherchen u. a. Jill Hardener. Die Thüringerin zählt zu Deutschlands erfolgreichsten OnlyFans-Stars und verdient mit ihren erotischen Clips, Fotos und Privatchats angeblich Millionen. Und Thilo Mischke reist nach Nigeria, wo er Ayo kennenlernt. Der junge Mann gibt sich im Netz als Jill Hardener aus und versucht sich an seinen ahnungslosen Chatpartnern zu bereichern. Ein Treffen, das Thilo Mischke nachdenklich macht: "Im ersten Moment wirkt das witzig, wenn man einem Mann gegenübersitzt, der sich in Chats als weiblicher Erotikstar ausgibt. Aber es ist alles andere als das. Weil niemand gerne in den Slums von Lagos vor seinem Telefon sitzt und so tut, als wäre er eine Frau aus Erfurt. Menschen wie Ayo geht es darum, Geld zu verdienen, um zu überleben." ProSieben zeigt "Uncovered: Sex online - Das digitale Geschäft mit der Lust" am Mittwoch, 15. Dezember 2021, um 23:15 Uhr.

