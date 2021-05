DXC Technology

Vaillant Group setzt auf DXC Technology

Böblingen (ots)

+++ DXC und Vaillant Group bauen Zusammenarbeit aus +++ Ziel ist, IT im gesamten Enterprise Technology Stack zu modernisieren, Produktivität und Agilität zu steigern +++

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt die Vaillant Group bei der digitalen Transformation. Dazu haben die beiden Unternehmen einen langfristigen Vertrag zur vertieften Zusammenarbeit geschlossen. Ziel ist es, die gesamte IT-Struktur und die Arbeitsplätze der Vaillant Group Mitarbeiter zu modernisieren, während gleichzeitig die Sicherheit, Stabilität und Widerstandsfähigkeit der bestehenden Technologie sichergestellt wird. Die Vaillant Group ist ein globaler Markt- und Technologieführer in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

DXC wird für die Vaillant Group weiterhin IT-Dienste liefern und bei der Modernisierung unterstützen, um die IT-Systeme effektiv und effizient zu betreiben und zu warten. Gleichzeitig werden Teile des IT-Bestands nach DSGVO-Regeln in die Cloud verlagert. Dadurch ist die Vaillant Group schneller in der Lage, die eigene Vision umzusetzen: "Wir sorgen für ein besseres Klima. In jedem Zuhause und unserer Umwelt". Zudem wird DXC den Mitarbeitern der Vaillant Group die Infrastruktur für einen modernen digitalen Arbeitsplatz bieten, sodass sie jederzeit, überall und auf jedem Gerät nahtlos und sicher arbeiten können.

Auf Basis der langjährigen Zusammenarbeit entschied sich die Vaillant Group für DXC: Genaue Kenntnisse des IT-Bestands, fachkundige Delivery- und Engineering-Teams sowie die Fähigkeit, Legacy- und Multicloud-Umgebungen zu integrieren, zu betreiben und zu sichern waren wichtige Entscheidungskriterien.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Vaillant Group, um das Ziel des Unternehmens zu unterstützen, den Wärmemarkt von morgen zu gestalten und die globalen Aktivitäten mit unseren Enterprise Technology Stack-Fähigkeiten auszubauen", sagt Hans Leisentritt, General Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei DXC Technology. "Die Services von 'new DXC' tragen dazu bei, die IT-Landschaft und die Arbeitsplätze der Vaillant Group zu modernisieren sowie mehr Agilität und Innovationschancen zu schaffen. Im Ergebnis wird die Vaillant Group das Ziel schneller erreichen, Kunden bei der Umstellung auf energiesparende und umweltfreundliche Warmwasser-, Heiz- und Kühlsysteme zu unterstützen."

"Die Vaillant Group arbeitet bereits seit zwei Jahrzehnten mit DXC zusammen und baut die Partnerschaft aus, um die nächsten Schritte unserer Unternehmenstransformation und -modernisierung zu beschleunigen", sagt Steffen Ascher, CIO der Vaillant Group. "Die Digitalisierung ist in der gesamten Vaillant Group erkennbar. Wir entwickeln schlanke Prozesse und erweitern unser Kerngeschäft durch digitale Geschäftsmodelle, wobei wir Mehrwert für unsere Kunden und Partner schaffen. Für unsere Kunden liefern wir neue Dienstleistungen und maßgeschneiderte Energiemanagement-Lösungen. Unseren Partnern helfen wir dabei, ihre Services zu optimieren und Prozesse effizienter zu gestalten. DXC wird uns bei der Umsetzung dieser Strategien unterstützen."

Über die Vaillant Group

Die Vaillant Group ist ein international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Remscheid, Deutschland, das in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik tätig ist. Als einer der weltweiten Markt- und Technologieführer entwickelt und produziert die Vaillant Group maßgeschneiderte Produkte, Systeme und erbringt Dienstleistungen für Wohnkomfort. Das Produktportfolio reicht von effizienten Heizgeräten auf Basis herkömmlicher Energieträger bis hin zu Systemlösungen zur Nutzung regenerativer Energien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen, das sich seit seiner Gründung 1874 in Familienbesitz befindet, mit rund 15.000 Beschäftigten einen Umsatz von über 2,7 Mrd Euro.

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen beim Betrieb ihrer geschäftskritischen Systeme und Abläufe, während gleichzeitig die IT modernisiert, die Datenarchitektur optimiert und die Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds gewährleistet wird. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Innovationsförderung vertrauen die weltweit größten Unternehmen auf DXCs Enterprise Technology Stack, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Erfahren Sie mehr über DXCs Geschichte und unseren Fokus auf unsere Mitarbeiter, Kunden und die operative Umsetzung unter www.dxc.technology/.

Original-Content von: DXC Technology, übermittelt durch news aktuell