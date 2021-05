ARD Das Erste

Das Erste: Wiedersehen mit "Edel & Starck": Rebecca Immanuel und Christoph M. Ohrt bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 10. bis 14. Mai 2021, um 18:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Strong is the new beautiful" könnte das Motto der beiden starken Frauen lauten, die Moderator Kai Pflaume zum Wochenstart ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio eingeladen hat: Die Opernsängerin, Unternehmerin, Moderatorin und Investorin Judith Williams und die Design-, Pilates- und Fitness-Ikone Barbara Becker treffen aufeinander. Sein größter Publikumshit war die Show "Pleiten, Pech & Pannen", die Max Schautzer 1984 erfand und fast zwanzig Jahre lang in der ARD präsentierte. Am Dienstag tritt er gegen seinen Showkollegen Wolfgang Lippert an, der unter anderem "Ein Kessel Buntes" und "Wetten, dass ...?" moderierte. Welcher der beiden Showmaster hat die Nase vorn und errät mehr richtige Antworten auf spannende Fragen? Sie singen und moderieren beide erfolgreich, waren das DSDS-Traumpaar, doch zerbrach 2016 ihre Liebe. Inzwischen verstehen sich Sarah Lombardi und Pietro Lombardi wieder blendend. Ob die Harmonie anhält, wenn sich das ehemalige Ehepaar am Mittwoch vor laufenden Kameras trifft, um einen amüsanten Ratewettstreit auszutragen? Zumindest können sie sich dabei auf die professionelle Beratung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton verlassen. Die beiden Schauspieler, die zum Wochenausklang gegeneinander antreten, waren ebenfalls jahrelang ein Traumpaar - allerdings nur beruflich. In ihren Rollen als Anwälte "Edel & Starck" lieferten sich Rebecca Immanuel und Christoph M. Ohrt so manches leidenschaftliche Gefecht. Wie friedlich die "Verhandlung" vor dem "Quiz-Gericht" am Freitag verläuft, bleibt abzuwarten. Wer wird den "Prozess" gewinnen und mehr knallharte Fragen wie diese richtig beantworten? Die Redewendung "am Sankt-Nimmerleins-Tag" geht zurück auf das frühe Mittelalter, als ...? a) ein Steuereintreiber auch "Nimmerlein" genannt wurde b) Gesellen für ihre Prüfungen lernen sollten c) Termine in Urkunden mit dem Namenstag von Heiligen datiert wurden Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 10. bis 14.5.2021 im Überblick: Montag, 10. Mai - Judith Williams und Barbara Becker Dienstag, 11. Mai - Max Schautzer und Wolfgang Lippert Mittwoch, 12. Mai - Sarah Lombardi und Pietro Lombardi Donnerstag, 13. Mai - Himmelfahrt Freitag, 14. Mai - Rebecca Immanuel und Christoph M. Ohrt Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell