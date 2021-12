ProSieben

Vorsicht, Show-Diebe! Anke Engelke, Mark Forster und Riccardo Simonetti wollen Jokos Job erbeuten

ProSieben zeigt neue Folgen "Wer stiehlt mir die Show?" ab 4. Januar 2022

Unterföhring (ots)

Der Vorsatz fürs neue Jahr? Stehlen! Komikerin Anke Engelke, Musiker Mark Forster und Entertainer Riccardo Simonetti wollen Joko Winterscheidt seinen Job als Quizmaster und seine eigene Sendung abluchsen. ProSieben zeigt die neue Staffel der erfolgreichen Prime-Time-Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" ab 4. Januar 2022, immer dienstags, um 20:15 Uhr.

In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos prominente Herausforder:innen sowie ein oder eine Wildcard-Kandidat:in zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine:r von ihnen die Show verlassen. Im Finale tritt Joko dann im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der oder die Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurück zu gewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

After-Show mit echten Freunden

Direkt im Anschluss an "Wer stiehlt mir die Show?" zeigt ProSieben ab 4. Januar 2022 immer dienstags die vierte Staffel "jerks." mit Christian Ulmen und Fahri Yardim als Free-TV-Premiere.

"Wer stiehlt mir die Show?" und die vierte Staffel "jerks." - ab 4. Januar 2022, immer dienstags, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #WSMDS

Hashtag zur Serie: #jerks

