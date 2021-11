ProSieben

ProSieben feiert die Free-TV-Premiere des Blockbusters "Avengers: Endgame" mit dem Superhero Sunday

4. November 2021. Ein ganzer Tag voller preisgekrönter Action-Helden. ProSieben schenkt seinen Zuschauer:innen zum 1. Advent den Superhero Sunday mit sechs Megablockbustern. Von "Ant-Man and the Wasp" über "Black Panther" bis hin zu "Captain Marvel" ist für jeden Action-Fan etwas dabei. Das große Highlight der Sonderprogrammierung am 28. November: Die Free-TV-Premiere von "Avengers: Endgame" um 20:15 Uhr. Im Finale der Infinity-Saga kommt es zum Showdown zwischen den Avengers und Thanos. Nachdem die halbe Weltbevölkerung ausgelöscht wurde, müssen sich die überlebenden Helden erneut zusammenfinden, um Ordnung und Harmonie im Universum wiederherzustellen, und ihre Liebsten zurückzubringen.

Der Superhero Sunday am 28. November 2021 im Überblick:

7:45 Uhr: "Doctor Strange"

10:00 Uhr: "Ant-Man and the Wasp"

12:20 Uhr: "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

15:00 Uhr: "Black Panther"

17:55 Uhr: "Captain Marvel"

20:15 Uhr: "Avengers: Endgame" (FREE-TV-PREMIERE)

