Kaufland

Öko-Test: Top-Ergebnisse für Kaufland-Eigenmarken

Neckarsulm

In der Oktober-Ausgabe von Öko-Test überzeugt Kaufland mit drei Eigenmarkenprodukten: Der K-take it veggie Bio Haferdrink, die K-Classic Backpapier Zuschnitte und die bevola Cremeseife mit Mandelöl erhalten das Besturteil "sehr gut" und zählen damit zu den Testsiegern in der jeweiligen Kategorie.

Im Bereich der Haferdrinks nahm die Fachjury die Produkte von 32 Marken unter die Lupe und bewertete dabei insbesondere die Inhaltsstoffe, den Geschmack und Geruch. Der K-take it veggie Bio Haferdrink überzeugt in allen Kategorien und erhielt jeweils die Note sehr gut. Mit einem Preis von 99 Cent ist der Haferdrink von K-take it veggie zudem eines der günstigsten Produkte im Test. Mit seiner Hafernote, dem süßem Geschmack und einer sehr leichten Karamellnote können Verbraucher den Bio Haferdrink zum Beispiel im Kaffee, im Müsli oder im Kuchenteig einsetzen und genießen.

Mit Blick auf die anstehende Weihnachtsbäckerei in der Adventszeit ebenfalls ein gefragtes Produkt: Backpapier. Im aktuellen Öko-Test untersuchte die Jury 24 verschiedene Backunterlagen. Ein besonderes Augenmerk legte sie dabei auf die Inhaltsstoffe und die Hitzebeständigkeit, die in einem Praxistest eingehend geprüft wurde. Das Ergebnis: Die Backpapier Zuschnitte der Kaufland-Eigenmarke K-Classic erhalten die Bestnote "sehr gut" und zählen mit 95 Cent pro Packung zudem zu den Preissiegern im Test.

Im Test mit 40 Seifenstücken punktete die bevola Cremeseife mit Mandelöl insbesondere bei den Inhaltsstoffen und erhielt abschließend das Testurteil "sehr gut". Mit 35 Cent pro Seifenstück zählt das Kaufland-Eigenmarkenprodukt zudem zu den günstigsten im Test. Die Seife von bevola hat einen dezenten Duft und ist zudem ohne Mikroplastik. Die Hautverträglichkeit wurde dermatologisch getestet und bestätigt.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell