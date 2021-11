ProSieben

Das schmeckt nicht allen: Stefan Gödde, Claire Oelkers, Viviane Geppert und Raphael Lauer gehen dem Lieblingsgericht der Deutschen nach - im "Green Seven Report" am Mittwoch auf ProSieben

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

1. November 2021. "Mama, was gibt es denn Leckeres?" - "Es gibt italienische Pasta aus kanadischem Weizen mit einer Extra-Portion Glyphosat und Sauce aus Asia-Tomaten." Und was kommt bei Ihnen auf den Teller? Im "Green Seven Report: 'Guten Appetit!' - Was essen wir wirklich?" am Mittwoch, 3. November, auf ProSieben befassen sich die Reporter:innen Stefan Gödde, Claire Oelkers, Viviane Geppert und Raphael Lauer mit dem Klassiker unter den Nudelgerichten. Woher kommen die Zutaten? Unter welchen Arbeitsbedingungen werden sie geerntet? Wie nachhaltig ist das? Und sind die Zutaten auch wirklich gesund? Dafür beteiligt sich Stefan Gödde selbst an der schweißtreibenden Tomatenernte in einem der heißesten Orte der Welt in Süditalien - und entdeckt moderne Sklavenarbeit. Claire Oelkers reist unter anderem nach Baden-Württemberg und möchte herausfinden: Wie ökologisch ist solidarische Landwirtschaft? Viviane Geppert lässt sich zeigen, wie auf einem vierzehntausend Quadratmeter großen Flachdach mitten in Paris Obst und Gemüse angebaut wird - ein Zukunftsmodell auch für Deutschland? Und Raphael Lauer besucht den weltweit größten Weizenproduzenten in Kanada nach einer krisengeplagten Erntesaison.

"Erst wenn ich verstehe, dass eine Tomate aus einem Gewächshaus kommt, das mit Mühe und mit Liebe bewirtschaftet wurde - erst dann erkenne ich doch den wahren Wert einer Tomate und behandle sie mit einem ganz anderen Respekt", fasst Reporterin Claire Oelkers die Herangehensweise ihrer Recherche zusammen. Und Moderator Stefan Gödde ergänzt: "Wir haben auch eine Verantwortung dafür, wie Menschen auf Feldern unsere Speisen produzieren. Deswegen schauen wir für den 'Green Seven Report' nach."

"Green Seven Report: 'Guten Appetit' - Was essen wir wirklich?" - am Mittwoch, 3. November 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Pressekontakt:

Nadja Schlüter

Communication & PR

Unit News, Sports, Factual & Fiction

phone. +49 (0) 89 95 07 - 7281

email: nadja.schlueter@seven.one

Photo Production & Editing

Stephanie Bruchner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166

email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell