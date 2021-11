ProSieben

Starker Start für die #GreenSevenWeek: "JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?" macht ProSieben zum Marktführer am Montag

Unterföhring (ots)

2. November 2021. Dreifach erfolgreich: Tagesmarktsieg. Prime-Time-Sieg. Bestwert. Zum Start in die Green Seven Week 2021 testet der Journalist in "JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?" am eigenen Leib, wie sich belastete Lebensmittel auf unseren Körper auswirken. Mit Erfolg!

Sehr gute 17,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen verfolgen am Montagabend Jenkes erfolgreichstes Experiment auf ProSieben und machen es zum stärksten Programm in der Prime Time. Im Anschluss sehen sehr schöne 13,5 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen "JENKE. Live. Der Talk danach".

ProSieben ist mit 11,1 Prozent Tagesmarktanteil (Z.: 14- 49 J.) Marktführer am Montag.

Die Green Seven Week 2021 geht in der Prime Time weiter: Am Mittwoch, um 20:15 Uhr, zeigt ProSieben den Green Seven Report "Guten Appetit! Was essen wir wirklich?".

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence

Erstellt: 02.11.2021 (vorläufig gewichtet: 01.11.2021)

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Photo Production & Editing

Stephanie Bruchner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166

email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell