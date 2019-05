Pixum

Handball-Nationalspieler Paul Drux präsentiert die Pixum Trikot-Aktion 2019: Jetzt limitierte Trikots für das eigene Handball-Team sichern

Köln

Über 100 Handball-Teams können dank Pixum ab dem 12. Mai einen exklusiven Trikot-Satz zum Vorteilspreis ergattern. Das Highlight für jeden Handballer: Unter allen Team-Bestellungen wählt Nationalspieler Paul Drux per Zufall eine Mannschaft, denen er die begehrten Trikots persönlich überreicht. Die Trikot-Aktion findet erneut in Kooperation mit den Handball-Onlineshops handballdirekt und weplayhandball statt.

Mit seiner großen Trikot-Aktion bietet der Online-Fotoservice Pixum in Deutschland und Österreich insgesamt 111 Trikot-Sätze für Herren-, Damen- und Kinder-Handballmannschaften zum Vorteilspreis an. Jeder teilnehmenden Mannschaft, die im Nachgang ein Mannschaftsfoto mit ihren Pixum Trikots einsendet, schenkt Pixum das Mannschaftsbild als Fotoposter in der Größe 20×30 cm für jeden Spieler.

Paul Drux ist begeistert von der Aktion: "Für mich ist es immer schön zu sehen, mit wieviel Engagement und Herzblut die Vereine arbeiten. Die Förderung des Jugendhandballs liegt mir sehr am Herzen. Der Handballsport lebt von der Vereinslandschaft und dem talentierten Nachwuchs."

Holger Plorin, Head of Marketing bei Pixum: "Wir freuen uns jedes Jahr wieder über die große Nachfrage der Vereine nach unseren limitierten Pixum Trikots. Dass in diesem Jahr Paul Drux als prominente Handballgröße bei der Aktion unterstützt, macht uns sehr stolz und ist sicher auch für den Gewinner-Verein ein ganz besonderes Erlebnis."

Als einer der führenden Online-Fotoservices engagiert sich Pixum seit Jahren im Sport- und Kultursponsoring. Bereits das fünfte Jahr in Folge ist Pixum Sponsor der DKB Handball-Bundesliga sowie des Deutschen Handballbunds (DHB) und unterstützt den packenden Sport als offizieller Foto- und Druckpartner. Seit 2014 ist der Online-Fotoservice zudem Namensgeber des Pixum Super Cups, der dieses Jahr am 21. August im ISS Dome in Düsseldorf stattfindet.

Mehr Informationen zur großen Pixum Trikot-Aktion sowie eingereichte Mannschaftsbilder gibt es unter https://www.pixum.de/partnerschaften/trikots. Außerdem erhalten Sportfans über Instagram auf @pixumsport weitere Informationen und tolle Incentives rund um den Handball.

