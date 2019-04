Pixum

Last-Minute Geschenke zum Muttertag: Mit Pixum mehr als nur Danke sagen

Köln (ots)

Pünktlich zum Muttertag am 12. Mai ist es wieder an der Zeit für eine Hommage an die 'Superheldin der Kindheit'. Wer zu Mamas Ehrentag bis jetzt noch keine Geschenke besorgt hat, der kann dank Pixum dennoch beruhigt sein. Mit ein paar süßen Erinnerungsfotos sind im Handumdrehen persönliche Fotogeschenke gezaubert! Ob auf dem Handy mit der Pixum App oder am Computer über die Pixum Website - Mama wird ihre Pixum Überraschung garantiert lieben.

Noch vor dem Muttertag stellt sich für viele die alljährliche Frage nach dem perfekten Geschenk, um Mama zu feiern. Was gibt es Schöneres als gemeinsame Erinnerungen zu verschenken? Mütter lieben ihre Kinder - und Fotos von ihnen ganz besonders. Mit persönlich gestalteten Pixum Fotoprodukten lassen sich ganz leicht kleine Geschichten erzählen, die viel mehr sagen als ein einfaches Danke. Ob als Pixum Fotobuch, Pixum Wandbild oder in Form eines Fotogeschenks - der Phantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt. So ist die Gestaltung auf pixum.de oder in der Pixum Fotowelt Software bequem von zu Hause aus möglich. Für alle Kurzentschlossenen bietet Pixum auch für unterwegs die schnelle Gestaltung von Fotoprodukten mithilfe der Pixum App.

Alle Bastel-Liebhaber können zudem mit Pixum Fotoprodukten und nur wenigen Materialien besondere Fotoerinnerungen zum Muttertag kreieren.

Vom persönlichen Pixum Wandbild bis zur Flower-Box, gespickt mit süßen Fotoerinnerungen im Retro-Print-Design - mit Pixum Fotoprodukten zaubert jeder kinderleicht Fotoüberraschungen für die eigene Mama.

Diese und weitere Muttertag-Inspirationen mit persönlichen Pixum Fotoprodukten gibt es auf der Pixum Website unter https://www.pixum.de/muttertag und auf dem Pixum Blog unter https://blog.pixum.de/diy.

