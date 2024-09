Rockwell Automation

Probiotical S.p.A. definiert, beschleunigt und nutzt die digitale Transformation, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden

Führender italienischer Hersteller von Probiotika steigert Markteinführungszeit, Durchsatz, Effizienz und Qualität mit Hilfe der Branchenerfahrung und der FactoryTalk InnovationSuite von Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass Probiotical S.p.A., ein führendes italienisches Forschungs- und Produktionsunternehmen für Probiotika, die ThingWorx IIoT-Lösung, Teil der FactoryTalk® InnovationSuite (powered by PTC) als Grundlage für seine digitale Transformation einsetzt.

Angetrieben von der steigenden Nachfrage nach Naturprodukten und der Notwendigkeit, die Produktion im Werk zu erhöhen, begann das Unternehmen 2022 mit der digitalen Transformation. Rockwell Automation wurde aufgrund seiner Branchenkenntnis in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Geräte und Arzneimittel sowie aufgrund seiner Softwarelösungen und der Unterstützung durch lokale Systemintegratoren ausgewählt.

„Probiotical musste schnell handeln", sagt Eric Chalengeas, Regional Vice President, South Region, Rockwell Automation. „Als die Nachfrage nach seinen Produkten anzog, erkannte das Unternehmen, dass digitale Transformation eine solide Grundlage schaffen würde, um die rasche Expansion zu untermauern – und zwar nicht nur für die Skalierung des Betriebs, sondern auch, um sicherzustellen, dass Markteinführungszeiten, Effizienz, Qualität und Durchsatz optimiert werden."

Die ThingWorx-Lösung verbindet mehrere Geräte, von den Fermentern bis hin zu den Verpackungslinien. Die Lösung sammelt Produktionsdaten und kontextualisiert diese mit Transaktionsdaten aus dem ERP-System.

Die wichtigsten Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) der Produktion, die Gesamtanlageneffektivität (OEE) sowie Echtzeit- und historische Trends werden analysiert und dann zur Feinabstimmung und Verwaltung aller täglichen Produktionsaktivitäten verwendet.

„Wir brauchten die richtige Lösung mit dem richtigen Maß an Unterstützung, und wir brauchten sachkundige Unternehmen, die uns helfen konnten", sagte Gianmaria Camanna, COO bei Probiotical. „Wir haben die Fähigkeiten und den Wert der FactoryTalk® InnovationSuite Software erkannt, ebenso wie den lokalen Systemintegrator-Support von Syscons Industries."

Pierpaolo Russo, Smart Manufacturing Lead bei Syscons Industries und Lieferant der IIoT-Plattform für Probiotical , sagte, dass die Zusammenarbeit mit den Partnern für den Erfolg des Projekts entscheidend war.

„Für Probiotical war es von grundlegender Bedeutung, mit der ordnungsgemäßen und zeitnahen Verwaltung sämtlicher Produktionsdaten zu beginnen", so Russo. „Sie brauchten einen besseren Einblick in jeden Schritt ihres Prozesses."

