Vermieten mit Konzept GmbH

Vermieten mit Konzept: Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Severin Welb und Tilman Jäger

Bild-Infos

Download

Magdeburg (ots)

Der Einstieg als Vermieter muss nicht kompliziert sein - so die Ansicht der Immobilien-Experten Tilman Jäger und Severin Welb. Sie sind die Geschäftsführer der Vermieten mit Konzept GmbH, die Privatanleger dabei unterstützt, mit wachstumsstarken Wohnimmobilien ein Vermögen aufzubauen. Von der Suche nach passenden Objekten bis zur Finanzierung und der Akquise von Mietern kümmern sich die Experten der Vermieten mit Konzept GmbH um alle Fragen rund um die Immobilie, sodass ihre Kunden sorglos ein Vermögen aufbauen können. Welche Erfahrungen Kunden mit der Vermieten mit Konzept GmbH sammeln können, erfahren Sie hier.

Der langfristige Vermögensaufbau durch Immobilien stellt eine der wenigen wirklich sicheren Strategien dar, um fürs Alter vorzusorgen. Nicht nur steigt der Wert des Objekts fortlaufend an - die Mieteinnahmen sorgen auch schon vor dem Ruhestand für mehr finanzielle Freiheiten. Wer es richtig angeht, kann sogar Wohnimmobilien auf Kredit kaufen, die sich fast von allein durch den Mieter abbezahlen. Dies setzt jedoch unweigerlich eine gründliche Planung voraus. "Immobiliengeschäfte sind durchaus komplex, wer hier nicht das nötige Know-how mitbringt, riskiert nicht nur fatale Fehler, sondern verliert im schlimmsten Fall sein Geld", betont Severin Welb von der Vermieten mit Konzept GmbH.

"Neben der Suche nach dem richtigen Objekt müssen angehende Vermieter rechtliche Bestimmungen erfüllen, Mieter finden und zahlreiche Fragen rund um die Verwaltung der Immobilie klären. Gerade Letzteres überfordert viele", erklärt der Experte, der gemeinsam mit Geschäftspartner Tilman Jäger Anleger dabei unterstützt, lukrative Immobilien-Investments zu tätigen. Mit der Vermieten mit Konzept GmbH bieten die beiden Immobilien-Experten Privatpersonen die Möglichkeit, komfortabel und mit fachlich kompetenter Unterstützung geeignete Objekte in ganz Deutschland zu finden, kosteneffektiv zu finanzieren und lukrativ zu vermieten. Ihr Rundum-Konzept konnte bereits zahlreichen Menschen dabei helfen, sich durch Vermietung ein Vermögen aufzubauen. Zahlreiche Erfolgsstorys zufriedener Kunden bestätigen den Erfolg des Konzepts. Welche Erfahrungen zwei ihrer Kunden im Detail machen konnten, wird im Folgenden erläutert.

Angenehme Zusammenarbeit und Beratung auf Augenhöhe

Zwei dieser zufriedenen Kunden sind Erik und Jeanny - ein 24-jähriger Anlagenführer und eine 23-jährige Maschinenschlosserin aus Wolfsburg. Mit der Intention, fürs Alter vorzusorgen, interessierten sie sich für die Investition in Immobilien. Erfahrungen in diesem Bereich hatten sie allerdings keine und die Zeit, sich neben Arbeit und Freizeit intensiv damit zu befassen, fehlte ihnen auch. "Bei solchen großen Investments wollten wir auf jeden Fall keinen Fehler machen. Wir wollten für unser Alter vorsorgen und in Immobilien investieren und ja, wir haben eine gute Bonität und wollten die für uns arbeiten lassen, ohne uns darum kümmern zu müssen", berichtet Jeanny. Mit diesem Ziel wandten sie sich schließlich an die Vermieten mit Konzept GmbH - mit vollem Erfolg.

Die Zusammenarbeit nahmen die beiden von Anfang an als angenehm wahr. Sie wurden vollständig aufgeklärt und alles wurde durchgerechnet. Vor allem die ständige Verfügbarkeit von Severin Welb, Tilman Jäger und ihren Mitarbeitern heben Erik und Jeanny besonders hervor - Fragen wurden jederzeit flexibel geklärt. Besonders beeindruckt waren sie davon, dass die Immobilien-Experten ihnen gerne auch außerhalb der Geschäftszeiten weiterhalfen. Auch das Arbeiten auf Augenhöhe ist Erik und Jeanny positiv in Erinnerung geblieben: Sie haben sich jederzeit verstanden und gut beraten gefühlt.

500.000 Euro Vermögensaufbau in den nächsten 20 Jahren

Nach nur einigen Beratungsterminen hatten Severin Welb und Tilman Jäger das passende Objekt für die Wolfsburger gefunden - eine Wohnung in München für 643.000 Euro. Im Angebotsumfang inbegriffen war zudem eine Finanzierung ohne Eigenkapital, die nach Abzug der Mieteinnahmen nur einen Eigenanteil von 294 Euro monatlich hat. Insgesamt sind die frisch gebackenen Vermieter Erik und Jeanny mit ihren Erfahrungen mit der Vermieten mit Konzept GmbH absolut zufrieden. Während der Sanierung hielten die Immobilien-Experten die beiden angehenden Vermieter ständig mit Videos vom Baufortschritt auf dem Laufenden. Gleichzeitig kümmerten Severin Welb und Tilman Jäger sich darum, einen Mieter zu finden, der einziehen konnte, sobald die Wohnung bezugsfertig war - sie stand also keinen Augenblick leer und verursachte unnötige Kosten.

Schließlich erhielten Jeanny und Erik von der Vermieten mit Konzept GmbH eine komplett sanierte Wohnung in München für unter 650.000 Euro mit guter Wachstumsprognose und Steuervorteilen wie einer einmaligen Steuererstattung von rund 17.000 Euro. In den nächsten 20 Jahren, so die Prognosen der Experten, wird das Objekt den beiden steuerfrei fast 500.000 Euro Gewinn einbringen - eine großartige Rendite, finden auch die neuen Eigentümer. Die Zusammenarbeit mit der Vermieten mit Konzept GmbH empfehlen sie daher jedem weiter, der Interesse daran hat, sich mit Immobilien einen langfristigen Vermögensaufbau zu sichern.

Sie möchten sich durch Immobilien ein sicheres Vermögen aufbauen - ohne eigenen Aufwand? Melden Sie sich jetzt bei Severin Welb und Tilman Jäger von der Vermieten mit Konzept GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Vermieten mit Konzept GmbH, übermittelt durch news aktuell