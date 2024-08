Vermieten mit Konzept GmbH

Hohe Zinsen im Immobilienmarkt - der beste Zeitpunkt zum Einstieg?

Hohe Zinsen im Immobilienmarkt bereiten potenziellen Käufern Sorgen. Gerade jetzt fragen sich viele, ob es überhaupt noch einen günstigen Zeitpunkt gibt, um in den Markt einzusteigen. Die steigenden Kreditkosten und die allgemeine Unsicherheit über zukünftige Zinssätze machen Investitionen in Immobilien zu einem herausfordernden Unterfangen.

Trotz der aktuellen Zinslage gibt es nach wie vor Chancen für kluge Investitionen im Immobiliensektor. Entscheidend ist es, die eigenen finanziellen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen und die Entwicklung der Zinsen genau im Blick zu behalten. Mit einer gut durchdachten Strategie lassen sich besonders in Zeiten hoher Zinsen attraktive Immobilieninvestments realisieren. Hier erfahren Sie, wann der beste Zeitpunkt ist, um in den Immobilienmarkt einzusteigen.

Weshalb die gegenwärtige Zinssituation für Kapitalanleger besonders vorteilhaft ist

Der Markt wird im Wesentlichen durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage reguliert. Erhöhte Zinssätze führen zunächst zu einer deutlichen Kostensteigerung. Bei einem Zinssatz von zwei Prozent würden bei einem Kaufpreis von 400.000 Euro jährliche Zinskosten von 8.000 Euro anfallen. Erhöht sich der Zinssatz jedoch auf 4,5 Prozent, steigt die jährliche Zinslast bei unverändertem Kaufpreis bereits auf 18.000 Euro.

Auf den ersten Blick stellt das eine erhebliche Belastung für Investoren dar. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass durch eine geringere Nachfrage nach Immobilienkäufen die Immobilienpreise sinken. Daraus ergeben sich wiederum wertvolle Möglichkeiten, günstig an gefragte Objekte zu gelangen. Es ist daher sinnvoll, die Effekte einer gesunkenen Nachfrage und hohen Zinsen einmal genauer zu beleuchten.

Auswirkungen erhöhter Zinssätze auf den Immobilienmarkt

Steigende Zinsen und teurere Kredite führen in der Regel zu einem Rückgang der Immobilienpreise. Derzeit bewegen sich diese aus zwei Gründen auf verhältnismäßig niedrigem Niveau: Zum einen hat die Nachfrage nach Eigenheimen stark abgenommen. Viele Menschen verzichten darauf, Immobilien zur Eigennutzung zu erwerben, da selbstgenutztes Wohneigentum keine Steuervorteile bietet und sämtliche damit verbundenen Kosten aus dem versteuerten Nettoeinkommen beglichen werden müssen. Dazu zählen auch die hohen Kreditzinsen, was den Erwerb von Wohneigentum weniger attraktiv macht.

Zum anderen erhalten aktuell weniger Menschen eine Immobilienfinanzierung. Während der Niedrigzinsphase konnten selbst Personen mit niedrigen Einkommen eine Immobilienfinanzierung erhalten, da sie nur sehr wenig Geld für Zinszahlungen aufwenden mussten. Mit den steigenden Zinsen hat sich das Geschäft mit Darlehen jedoch grundlegend gewandelt.

Angebot und Nachfrage in Zeiten hoher Zinsen und wie Kapitalanleger davon profitieren

In der Niedrigzinsphase erhielt der Großteil an Kaufinteressenten eine Finanzierung, wodurch sich die Nachfrage nach Immobilien stark erhöhte. Gute Immobilien waren schwer zu finden, weil die Kaufpreise durch ständiges Überbieten immer weiter gestiegen sind - ein Überhitzen des Marktes war somit unvermeidlich. Mittlerweile haben höhere Zinssätze die Nachfrage nach Immobilien stark reduziert, denn die strengeren Vorgaben für eine Kreditaufnahme bewirken, dass immer weniger Menschen Eigenheime kaufen. In der Folge erreichen Immobilienpreise momentan einen Tiefpunkt, doch erste Anzeichen für mögliche Zinssenkungen lassen bereits erkennen, dass die Nachfrage am Immobilienmarkt wieder zunimmt.

Kapitalanleger profitieren derzeit besonders, da attraktive Immobilienangebote auf dem Markt verfügbar sind, die in den vergangenen Jahren kaum zu finden waren. Des Weiteren können jegliche mit der Immobilie verbundenen Kosten, einschließlich der hohen Zinsen, steuerlich abgesetzt und mit der Einkommenssteuer verrechnet werden. Dies führt dazu, dass Kapitalanleger Geld in Form von Steuervorteilen zurückerhalten, was die hohen Zinsen für sie vorteilhaft macht.

