Rockwell Automation

Rockwell Automation ernennt Emmanuel Guilhamon zum neuen Vice President of Sustainability

Brüssel (ots/PRNewswire)

Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute die Ernennung von Emmanuel Guilhamon zum Vice President of Sustainability mit Wirkung zum 1. Juli bekannt. Guilhamon berichtet an Becky House, Senior Vice President, Chief People and Legal Officer.

In dieser Funktion ist Guilhamon für die Entwicklung, Leitung und Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsstrategie von Rockwell verantwortlich, die auf drei zentrale Ziele ausgerichtet ist: nachhaltige Kunden, nachhaltiges Unternehmen und nachhaltige Gemeinschaften. Er leitet das Nachhaltigkeitsteam des Unternehmens, das mit internen und externen Partnern zusammenarbeitet, um das Engagement des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) zu koordinieren und umzusetzen. Außerdem soll das Team die Entwicklung von Lösungen vorantreiben, die Herstellern helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

„Emmanuel hat in seiner Zeit bei Rockwell einen bedeutenden Beitrag für unser Unternehmen geleistet", so House. „Er kennt unsere Kunden und unsere Technologie und ist begeistert von der zentralen Rolle, die industrielle Automatisierung und digitale Transformation dabei spielen, die Widerstandsfähigkeit unserer Kunden zu erhöhen, ihre Produktion zu optimieren und letztlich Nachhaltigkeit zu fördern. Mit seiner globalen Perspektive und Expertise ist er die richtige Besetzung, um diese wichtige Arbeit fortzusetzen und weiterzuentwickeln."

Guilhamon kam 2019 als Vertriebsleiter für die Prozessindustrie im Bereich Global Sales & Marketing zu Rockwell. In dieser Funktion zeichnete er für den Vertrieb sowie die strategische Ausrichtung verantwortlich. Zuletzt war er Sales Director für den Bereich Strategic Account Heavy Industries. Vor seiner Tätigkeit bei Rockwell war Guilhamon Vertriebsleiter bei Cysalys, einem Serie-A-Startup im Bereich erneuerbare Energien. Er begann seine Karriere bei Schlumberger und hatte verschiedene Positionen in den Bereichen Technik, Außendienst, Personalbeschaffung sowie Account- und Produktmanagement in der EMEA-Region und in Nord- und Südamerika inne.

Guilhamon hat einen Masterabschluss in Elektrotechnik, Elektronik und Kommunikationstechnik der ESIEE Paris. Darüber hinaus besitzt einen TRIUM Global Executive MBA, der gemeinsam von der New York University Stern School of Business, der London School of Economics and Political Science und der HEC School of Management Paris verliehen wird.

Guilhamon, der derzeit in Paris lebt, wird mit seiner Familie in die USA umziehen und im Hauptsitz von Rockwell in Milwaukee tätig sein.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 29 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise® begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2485769/Emmanuel_Guilhamon.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-ernennt-emmanuel-guilhamon-zum-neuen-vice-president-of-sustainability-302229153.html

Original-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuell