Rockwell Automation

Rockwell Automation gibt neuen Chief Financial Officer bekannt Christian Rothe wird am 19. August 2024 in das Unternehmen eintreten.

Brüssel (ots/PRNewswire)

Rockwell Automation (NYSE:ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass Christian Rothe am 19. August als Senior Vice President und Chief Financial Officer in das Unternehmen eintreten wird. Er wird an den Rockwell Chairman und Chief Executive Officer Blake Moret berichten.

Rothe bringt einen breiten Erfahrungsschatz in den Bereichen Unternehmensführung, Finanzen, strategische Planung, Betrieb und Unternehmensentwicklung mit. Er kommt zu Rockwell, nachdem er 13 Jahre bei Graco Inc. verbracht hat, einem Industrieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Fluid-Handling-Systemen und -Produkten spezialisiert hat. Rothe war von 2015 bis 2018 als Chief Financial Officer und Treasurer bei Graco tätig, bevor er in leitende Positionen in den globalen Geschäftsbereichen von Graco wechselte. Derzeit ist er Präsident der Global Industrial Division. Vor seiner Tätigkeit bei Graco war Rothe bei Gardner Denver in den Bereichen Finanzen und strategische Entwicklungen tätig.

„Christian bringt eine starke Erfolgsbilanz bei der Führung von Finanz- und Geschäftsteams mit und verfügt über ein tiefes Verständnis der Fertigungsindustrie", sagte Moret. „Er wird die Umsetzung unserer Pläne beschleunigen, die darauf abzielen, marktübertreffendes Wachstum mit höheren Margen zu kombinieren, wie es im letzten Jahr angekündigt wurde."

„Ich freue mich sehr, dem talentierten Team von Rockwell Automation beizutreten", sagte Rothe. „Die globale industrielle Betriebslandschaft wird durch Fortschritte in der Fabrikautomation und der digitalen Transformation neu gestaltet. Durch Fachwissen, der Führungsposition und der starken Leistungsgeschichte steht Rockwell an der Spitze dieses Wandels. Ich fühle mich geehrt, Blake und sein Team dabei zu unterstützen, die Zukunft industrieller Abläufe weltweit zu gestalten."

Rothe hat einen Bachelor-Abschluss der St. Cloud State University und einen MBA der University of Minnesota. Er wird in der Zentrale von Rockwell Automation in Milwaukee, Wisconsin, in den Vereinigten Staaten tätig sein.

Rothe löst Nick Gangestad ab, der am 7. Mai 2024 seinen Rücktritt angekündigt hatte. Gangestad war seit 2021 in dieser Funktion tätig, als er aus dem Ruhestand zu dem führenden Industrieautomationsunternehmen wechselte.

„Ich möchte Nick für sein Engagement der letzten Jahren danken, in denen er an der Mission von Rockwell mitgewirkt hat. Er hat uns dabei geholfen, eine weltweite Pandemie und Unterbrechungen in der Lieferkette zu überstehen und gleichzeitig durch die Entwicklung neuer Produkte und strategische Übernahmen in die Zukunft zu investieren. Ich wünsche ihm alles Gute für seinen Ruhestand", sagte Moret.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und digitalen Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt rund 29.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2464516/Christian_headshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-gibt-neuen-chief-financial-officer-bekannt-christian-rothe-wird-am-19-august-2024-in-das-unternehmen-eintreten-302203036.html

Original-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuell