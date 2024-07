Rockwell Automation

Neue Studie zeigt, die Herausforderungen im Personalbereich gehören zu den größten Sorgen der CPG-Hersteller

Globale Studie deckt kritische Personalprobleme, steigende Technologiebudgets und die Entwicklung strategischer Prioritäten für CPG-Hersteller auf

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Ergebnisse des 9. jährlichen „ Berichts zum Stand der intelligenten Fertigung: CPG Edition" bekannt gegeben. Die globale Studie umfasst die Antworten von 158 Führungskräften vonKonsumgüterherstellern, einschließlich Haushalts- und Körperpflegeprodukten, sowie von Lebensmittel- und Getränkeherstellern in 17 der führenden Herstellerländer.

Der diesjährige Bericht beleuchtet die Entwicklung der CPG-Branche, insbesondere die Nutzung neuer Technologien zur Maximierung des Arbeitskräftepotenzials, zur Verbesserung der Zukunftsplanung und zur Minimierung von Risiken. CPG-Führungskräfte sind sich darüber im Klaren, dass es den Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen kann, wenn eine Anpassung an den Wandel in der Branche vernachlässigt wird, insbesondere wenn man bedenkt, dass im verarbeitenden Gewerbe bis 2030 bis zu 2,1 Millionen Arbeitsplätze unbesetzt bleiben könnten, wenn aktuelle Herausforderungen für die Belegschaft nicht angegangen werden.

Zu den wichtigsten globalen Ergebnissen gehören:

Personalprobleme, Inflation und die Energiekrise sind die größten externen Hindernisse für CPG-Hersteller im Jahr 2024.

86 % der Konsumgüterhersteller nutzen oder evaluieren bis 2024 intelligente Fertigungstechnologien.

Technologieinvestitionen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 26 %, von 21 % auf 27 % des Betriebsbudgets.

Blockchain-Technologie wird als einer der Top-10-Investitionsbereiche für CPG-Hersteller im Jahr 2024 aufgeführt und rangiert insgesamt an zweiter Stelle.

Die Schulungderzeitiger Mitarbeiter in neuen Prozessen ist das größte Hindernis für die CPG-Hersteller im Jahr 2024.

Produktqualität ist der Faktor, der für ESG-Programme von Konsumgüterherstellern am wichtigsten ist.

„Führungskräfte in der CPG-Fertigung, die sich in einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Umfeld bewegen, wissen, dass die Fähigkeit Mitarbeiter zu unterstützen, ein entscheidender Faktor für den Erfolg sein wird", sagt Steve Deitzer, Vizepräsident, Global Industry – CPG, bei Rockwell Automation. „Der diesjährige Bericht unterstreicht die Notwendigkeit für Konsumgüterhersteller, der Personalentwicklung Priorität einzuräumen, da gut ausgebildete und für die Nutzung neuer Technologien gerüstete Mitarbeiter für die Bewältigung der Herausforderungen der Branche und für ein nachhaltiges Wachstum von entscheidender Bedeutung sein werden."Konsumgüterhersteller setzen vorrangig auf Technologien, einschließlich intelligente Fertigung und Automatisierung, die den Wert ihrer Mitarbeiter steigern und erhöhen, um neue Arbeitskräfte zu gewinnen, zu binden und zu halten.

„Mit unserer umfassenden Branchenkenntnis und einem breiten Spektrum an Branchenlösungen ist Rockwell bestens positioniert, um ein zuverlässiger Berater für CPG-Unternehmen weltweit zu sein", so Deitzer. „Ganz gleich, wo Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation und ihren Bemühungen um eine intelligente Fertigung stehen, wir holen sie dort ab, wo sie stehen, damit sie nachhaltiges Wachstum erzielen können."

Die vollständigen Ergebnisse des Berichts finden Sie hier.

Methodik

Dieser Bericht basiert auf den Antworten von 158 Managern und Führungskräften von Konsumgüterherstellern in 17 Ländern. Die Studie ist Teil des 9. jährlich herausgegebenen Berichts „State of Smart Manufacturing", für den in Zusammenarbeit mit Sapio Research und Rockwell Automation 1.567 Führungskräfte der Fertigungsindustrie aus verschiedenen Branchen befragt wurden.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um mehr Möglichkeiten zu schaffen und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt ca. 29.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com.

Informationen zum Rockwell Automation PartnerNetwork™

Rockwell Automation ist davon überzeugt, dass wir gemeinsam besser sind. Wir tragen unseren Teil dazu bei, indem wir ein umfassendes, globales Partner-Ökosystem mit marktführender Technologie, hervorragendem Support und Dienstleistungen sowie einem integrierten und optimierten Geschäftsansatz anbieten. Nutzen Sie die breite Palette innovativer Technologien und Dienstleistungen unseres Netzwerks, die kein Anbieter allein anbieten kann, um auf internationaler Ebene erfolgreich zu sein. Um mehr darüber zu erfahren, wie das PartnerNetwork dazu beiträgt, den Wert von The Connected Enterprise® zu steigern, besuchen Sie das PartnerNetwork-Programm.

