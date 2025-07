pressrelations GmbH

Berichterstattung und Tourismus-Trends im Faktencheck: pressrelations und IPK präsentieren die Reisestudie 2025

Die Reiselust ist ungebrochen – wohin zieht es die Menschen und welche medialen Trends beeinflussen ihre Urlaubswünsche? Nachhaltigkeit wird von den Medien im Jahr 2024 besonders häufig thematisiert – Touristen präferieren weiterhin etablierte Destinationen wie Spanien.

Die neue Reisestudie 2025 von pressrelations und IPK zeigt auf:

Mehr Reisen denn je: Über 30.000 analysierte Medienartikel und mehr als 300 Millionen Auslandsreisen im Jahr 2024 in 5 ausgewählten Quellmärkten zeigen, dass der Tourismus boomt wie nie zuvor.

Mit der aktuellen Ausgabe ihrer Kurzstudie „Fokus: Reisetrends 2025“ liefern pressrelations und IPK International erneut exklusive Erkenntnisse zum Vergleich zwischen der medialen Berichterstattung rund um das Thema Reisen und dem realen Reiseverhalten. Die Ergebnisse regen dazu an, die Unterschiede zwischen öffentlicher Wahrnehmung und tatsächlichen Entwicklungen kritisch zu hinterfragen.

In der dritten Auflage analysieren die beiden Partner – der Medienbeobachter pressrelations und der Tourismusforscher IPK International – zehn zentrale Reisethemen, zwölf populäre Destinationen und fünf internationale Quellmärkte. Dafür hat pressrelations über 30.000 Online-Beiträge von internationalen Medien aus fünf Ländern ausgewertet und IPK International auf die aktuellen Reisedaten aus dem World Travel Monitor® zurückgegriffen.

Themen, die bewegen – Diskurse, die leiten

Die diesjährige Studie zeigt: Das Thema Nachhaltigkeit hat sich erstmals an die Spitze der medialen Reisedebatte gesetzt. Doch passt das zum realen Reiseverhalten? Wie stark bestimmen Medienberichte, wohin es Reisende tatsächlich verschlägt?

„Die mediale Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit im Tourismus hat sich nahezu verdoppelt – im Reiseverhalten bleibt das folgenlos: 43 % der Reisenden geben an, dass Nachhaltigkeit bei ihrer Planung keine Rolle spielt – unverändert zum Vorjahr.“ – Moritz Bohrer, IPK International

Neben klassischen Themen wie Budget-Tourismus oder Klimaschutz analysiert die Studie auch sogenannte Nischenthemen – etwa Medizintourismus, LGBTQ+ oder neue Technologien im Reiseumfeld – und zeigt, wo höchstwahrscheinlich in Zukunft eine höhere mediale Dynamik zu erwarten ist.

Relevanz für Tourismusprofis, Kommunikation & Medien

Die Ergebnisse bieten wertvolle Orientierung für:

Tourismusorganisationen und Reiseanbieter, die Reiseströme und mediale Sichtbarkeit strategisch steuern wollen

Kommunikationsverantwortliche, die wissen möchten, wie stark Medien Reiseentscheidungen mitprägen

Redaktionen, die Themen setzen, aber auch ihre Wirkung besser verstehen wollen

„Tourismusberichterstattung spiegelt gesellschaftliche Debatten – von Nachhaltigkeit bis Overtourism. Mit dieser Studie machen wir mediale Dynamiken sichtbar und strategisch nutzbar.“ – Axel Oepkemeier, pressrelations

Die vollständige Kurzstudie „Fokus: Reisetrends 2025“ steht ab sofort auf unserer Website zum kostenlosen Download bereit. Im PDF enthalten ist zudem ein direkter Zugang zum Echtzeit-Infoboard, das laufend die aktuell relevantesten Reisethemen und Destinationen in der Medienberichterstattung abbildet.

Methodik

Für die Studie hat pressrelations über 30.000 Artikel aus dem Jahr 2024 ausgewertet. Berücksichtigt wurden ausschließlich Online-Beiträge aus reichweitenstarken, überregionalen Tageszeitungen, der Publikumspresse, Wochenzeitungen und Magazinen sowie der Fachpresse in fünf Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien und USA. Ergänzt wurde die Medienanalyse durch Daten aus dem World Travel Monitor® von IPK International – einer der weltweit umfassendsten Studien zum Auslandsreiseverhalten, basierend auf rund 500.000 Interviews jährlich in über 50 Quellmärkten. Für diese Studie wurde sich auf die 5 genannten Quellmärkte beschränkt. Inlandstourismus wurde in der Auswertung explizit nicht berücksichtigt.

Über pressrelations

Seit über 20 Jahren unterstützt pressrelations Unternehmen und Organisationen bei der Planung und Steuerung ihrer Kommunikation. Weltweit vertrauen mehr als 1.000 Kunden aus verschiedensten Branchen auf die Services des Unternehmens. Mit einem internationalen Team an 12 Standorten bietet pressrelations umfassende Lösungen für Medienbeobachtung, Medienanalyse und Trendforschung.

Die Plattform NewsRadar® ermöglicht es Kunden, PR- und Kommunikationsinhalte in einer Plattform zu erstellen, zu verbreiten und im Anschluss in Echtzeit zu erfassen, zu verknüpfen und zu analysieren – für eine effektive und datengetriebene Kommunikationsarbeit.

Über IPK International

IPK International ist eines der renommiertesten Beratungsunternehmen für Tourismusforschung, -marketing und -planung. Mit dem World Travel Monitor® erhebt IPK seit über 25 Jahren das weltweite Auslandsreiseverhalten – in über 60 Ländern und mit über 90 % Marktabdeckung. Die Ergebnisse dienen internationalen Tourismusakteuren als Grundlage für Marktanalysen, Prognosen und strategische Entscheidungen.

