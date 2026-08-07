Helge Schräder

HS Führungscoaching: Warum ein Mitarbeitergespräch pro Jahr nichts verändert – und was stattdessen Verbindlichkeit schafft

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Duisburg (ots)

Dieselben Themen, dieselben Gespräche, dieselben Ergebnisse. Mitarbeitergespräche finden statt und trotzdem ändert sich im Team kaum etwas. Erwartungen bleiben unklar, Leistungsthemen bleiben liegen, und die Führungskraft bleibt in der Rolle des Antreibers, Nacharbeiters und Kontrolleurs gefangen. Es wird gesprochen, aber nichts entschieden. Gespräche schaffen keine Verbindlichkeit, und genau deshalb wiederholen sich die Themen immer wieder. Woran liegt das wirklich? Und was braucht es, damit Mitarbeitergespräche nicht nur geführt werden, sondern im Alltag tatsächlich etwas verändern?

In vielen Unternehmen wirken Mitarbeitergespräche auf den ersten Blick wie ein sauber organisierter Bestandteil der Mitarbeiterführung. Der Termin steht im Kalender, das Gespräch findet statt, das Protokoll wird abgelegt – alles scheint geregelt. Trotzdem tauchen dieselben Probleme kurze Zeit später wieder auf. Vereinbarungen werden nicht umgesetzt, Themen bleiben liegen und die erhoffte Veränderung bleibt aus. Was zunächst wie ein kleines Kommunikationsproblem wirkt, entwickelt sich Schritt für Schritt zu einer strukturellen Schwäche im gesamten Führungsalltag. Ziele werden nicht klar benannt, Erwartungen bleiben vage und konkrete nächste Schritte fehlen. Dadurch entsteht ein Zustand, in dem zwar regelmäßig gesprochen wird, aber keine echte Steuerung stattfindet. Entscheidungen bleiben aus, Verantwortung wird nicht übernommen und die gleichen Themen landen immer wieder auf dem Tisch. Die Folge: Führungskräfte verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, nachzufassen, zu erinnern und Probleme erneut anzustoßen, ohne dass sich nachhaltig etwas verändert. „Am Ende führen viele Gespräche dazu, dass Führungskräfte noch mehr hinterherlaufen müssen, statt weniger“, mahnt Helge Schräder.

„Ein Mitarbeitergespräch muss Verantwortung klären und Verhalten verändern. Alles andere ist Zeitverschwendung. Erst wenn Erwartungen konkret formuliert und Verantwortlichkeiten eindeutig geklärt sind, entsteht im Team die notwendige Verbindlichkeit“, bringt Helge Schräder den entscheidenden Punkt auf den Tisch. Als Führungscoach unterstützt er Führungskräfte und Unternehmer dabei, Mitarbeitergespräche so zu strukturieren, dass sie nicht nur gut geführt werden, sondern im Alltag tatsächlich Wirkung zeigen. Mit über zehn Jahren eigener Führungserfahrung und der Arbeit mit mehr als 100 Führungskräften kennt er die entscheidenden Hebel, an denen Gespräche entweder verpuffen oder echte Veränderung auslösen.

Warum Mitarbeitergespräche trotz guter Absicht ins Leere laufen

Viele Mitarbeitergespräche scheitern nicht daran, dass zu wenig gesprochen wird – sondern daran, dass beide Seiten über unterschiedliche Dinge sprechen. Während die Führungskraft bereits bewertet und in Lösungen denkt, beschreibt der Mitarbeitende noch seine Sicht auf die Situation. Dadurch entsteht kein gemeinsames Verständnis, sondern ein Gespräch, das sich zwar entwickelt, aber nicht zur eigentlichen Ursache vordringt. Genau hier beginnt das Problem: Der Mitarbeitende reagiert nicht auf das, was gemeint ist, sondern auf das, was bei ihm ankommt. Fühlt er sich nicht gehört oder vorschnell bewertet, geht er in Rechtfertigung oder zieht sich zurück. Die Führungskraft interpretiert das wiederum als mangelnde Einsicht und verschärft ihre Argumentation. So entsteht eine Dynamik, in der beide Seiten reagieren, ohne sich wirklich zu verstehen.

Am Ende verlassen beide das Gespräch mit dem Gefühl, alles besprochen zu haben und starten trotzdem mit unterschiedlichen Erwartungen in den Alltag. Die Folge zeigt sich erst später: Themen tauchen erneut auf, Fortschritte bleiben aus und die Führungskraft muss immer wieder nachfassen.

Ein Mitarbeitergespräch funktioniert nur mit klarer Führung

Selbst wenn ein Gespräch ruhig und sachlich verläuft, scheitert es häufig genau an dem Moment, in dem es konkret werden muss. Solange Führungskräfte nur über Eindrücke, Situationen oder allgemeine Erwartungen sprechen, bleibt das Gespräch unverbindlich. Zustimmung entsteht schnell – Veränderung nicht.

Der entscheidende Bruch passiert, sobald klar ausgesprochen werden muss, was im Alltag tatsächlich nicht funktioniert. Genau hier weichen viele Führungskräfte aus und bleiben bewusst unkonkret, um Widerstand zu vermeiden. Statt konkret zu benennen, welches Verhalten der Mitarbeitenden auffällt, wann es auftritt und welche Auswirkungen es hat, greifen sie zu allgemeinen Aussagen wie „Das muss besser laufen“ oder „Da erwarte ich mehr Einsatz“. Für die Mitarbeitenden bleibt damit offen, was genau gemeint ist und was sich konkret ändern soll. Sie müssen interpretieren – und genau an diesem Punkt verliert das Gespräch seine Wirkung.

Führung entsteht erst, wenn diese Unklarheit aufgelöst wird und konkret benannt wird, welches Verhalten sich ändern muss. Dieser Schritt ist für viele Führungskräfte unangenehm, weil er Konfrontation erfordert. Gleichzeitig entscheidet genau hier, ob ein Gespräch folgenlos bleibt oder tatsächlich zu einer Veränderung führt.

Verbindlichkeit entsteht im Gespräch – und entscheidet sich danach

Doch genau hier kippt das Gespräch: Es wird viel besprochen, aber nichts klar festgelegt. Sobald es darum geht, konkrete Vereinbarungen zu treffen, werden viele Führungskräfte unklar. Statt festzulegen, was genau passieren soll, bleiben Aussagen offen oder werden bewusst weich formuliert. Formulieren wie „Ich kümmere mich darum“ oder „Ich versuche es“ klingen konstruktiv, lassen aber alles offen. Am Ende verlässt jeder das Gespräch mit einem anderen Verständnis davon, was eigentlich vereinbart wurde.

Eine wirksame Vereinbarung lässt daher keinen Interpretationsspielraum: Sie beschreibt konkret, was getan wird, wer dafür verantwortlich ist und bis wann es erledigt sein muss. Fehlt einer dieser Punkte, entsteht automatisch Unklarheit, und genau dort geht die Wirkung des Gesprächs verloren. Entscheidend ist dabei nicht nur die Formulierung, sondern die Verbindlichkeit auf beiden Seiten. „Eine Vereinbarung, die der Mitarbeitende selbst formuliert hat, ist eine Vereinbarung, die er auch wirklich übernimmt“, betont Helge Schräder.

Doch selbst klare Vereinbarungen reichen nicht aus, wenn sie im Alltag nicht weiter verfolgt werden. Viele Führungskräfte gehen mit dem Gefühl aus dem Gespräch, alles sei geklärt, und stellen später fest, dass sich im Verhalten nichts verändert hat.

Genau hier liegt der Unterschied: Vereinbarungen müssen wieder aufgegriffen werden. Ein fester Folgetermin sorgt dafür, dass Themen nicht einfach liegen bleiben. Fortschritte werden sichtbar, Abweichungen direkt angesprochen und offene Punkte konsequent geklärt. Erst dadurch verändert sich die Dynamik im Team. Mitarbeitende orientieren sich nicht nur an dem, was einmal gesagt wurde, sondern an dem, was im Alltag tatsächlich eingefordert wird.

Was sich mit klarer Führung tatsächlich verändert

Wenn Mitarbeitergespräche nicht mehr als Pflichtübung geführt werden, verändert sich die Zusammenarbeit im Team spürbar. Erwartungen sind klarer, Probleme werden früher angesprochen und Vereinbarungen bleiben nicht liegen, sondern werden umgesetzt. Mitarbeitende übernehmen mehr Verantwortung und arbeiten verlässlicher, weil sie wissen, woran sie sind.

Genau darin liegt der Kern klarer Führung: nicht antreiben oder kontrollieren, sondern einen Rahmen schaffen, in dem Verantwortung entstehen kann. Mitarbeitergespräche verlieren damit ihren Charakter als Pflichttermin und werden zu einem Instrument, das den Alltag tatsächlich steuert.

„Wer wertschätzend und gleichzeitig klar führt, schafft ein Team, das nicht geführt werden muss, sondern sich selbst führt“, bringt Helge Schräder es auf den Punkt. In der Praxis zeigt sich genau das: Führungskräfte gewinnen Sicherheit in ihrer Rolle, Teams arbeiten strukturierter zusammen und der Aufwand für Abstimmung und Kontrolle sinkt spürbar.

Sie möchten Mitarbeitergespräche führen, die im Alltag klare Entscheidungen und echte Verbindlichkeit schaffen – statt immer wieder dieselben Themen zu besprechen? Dann melden Sie sich jetzt bei Helge Schräder und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch!

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