Helge Schräder

Wer führt, muss zuerst sich selbst führen: Wie Helge Schräder Führungskräfte und Unternehmer zu klarer Führung und besseren Entscheidungen bringt

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Duisburg (ots)

Zwischen Erwartungsdruck von oben, Unsicherheit im Team und ständigem Reagieren im Alltag verlieren viele Führungskräfte ihre eigentliche Aufgabe aus dem Blick: klare Führung. Entscheidungen werden vertagt, Konflikte vermieden und Verantwortung wandert nach oben. Warum genau hier das Problem entsteht – und was Führungskräfte konkret verändern müssen, um wieder wirksam zu führen, erfahren Sie hier.

Angestellte Führungskräfte und Unternehmer stehen täglich zwischen zwei Fronten: Erwartungen von oben treffen auf ein Team mit eigenen Unsicherheiten, Rückfragen und Bedürfnissen. In diesem Spannungsfeld verschiebt sich Führung oft unbemerkt. Schwierige Gespräche werden vertagt, Entscheidungen hinausgezögert und Verantwortung vorschnell selbst übernommen, um kurzfristig Ergebnisse zu sichern. Was im Moment entlastet, verstärkt das Problem langfristig. Mitarbeitende gewöhnen sich daran, Verantwortung zurückzugeben, während Führungskräfte immer tiefer ins operative Tagesgeschäft rutschen. Der eigene Kalender füllt sich mit Reaktionen – statt mit Führung. Strategische Themen bleiben liegen, Konflikte schwelen weiter und die eigene Rolle verliert an Klarheit. „Wer Konflikte vermeidet und keine klaren Grenzen setzt, riskiert ein Team ohne Eigenverantwortung – und einen Alltag, der dauerhaft unter Druck steht“, erklärt Helge Schräder.

„Genau das ist der entscheidende Punkt: Viele Führungskräfte wundern sich über fehlende Eigenverantwortung im Team – übersehen aber, dass sie selbst die Grundlage dafür legen. Sie versuchen, ihr Team zu verändern, ohne ihre eigene Führung zu hinterfragen. Wirksame Führung entsteht nicht im Team, sondern bei der Führungskraft selbst“, erklärt Helge Schräder. Als Führungscoach arbeitet er mit angestellten Führungskräften und Unternehmern, die genau diese Situation kennen: zu viel operatives Arbeiten, zu wenig Klarheit, zu viele unausgesprochene Erwartungen. Sein Ansatz unterscheidet sich bewusst von klassischen Führungsmodellen. Statt Methoden in den Mittelpunkt zu stellen, geht es um Haltung, Klarheit und konsequentes Verhalten im Alltag. Helge Schräder verbindet dabei eigene Führungserfahrung mit systemischer Coaching-Methodik und einem klaren Fokus auf Praxis: Führung soll nicht besser verstanden, sondern konkret umgesetzt werden.

Warum Führung immer bei der Führungskraft beginnt

Der entscheidende Zusammenhang ist für viele Führungskräfte unbequem: Teams handeln nicht zufällig, sondern reagieren auf das Verhalten ihrer Führungskraft – ein Muster, das Helge Schräder in seiner täglichen Arbeit immer wieder beobachtet. Entscheidend ist weniger das Gesagte als das, was im Alltag tatsächlich passiert. Wenn Erwartungen vage bleiben, entstehen unklare Ergebnisse. Werden Regeln nicht konsequent umgesetzt, verliert Führung an Verbindlichkeit. Und wenn Führung im Alltag nicht konsequent umgesetzt wird, passen sich Mitarbeitende genau daran an. „Das Problem verstärkt sich mit jedem Mal: Je öfter Führungskräfte einspringen oder nachgeben, desto stärker richtet sich das Team genau danach aus – und desto schwieriger wird es, später wieder Klarheit und Verbindlichkeit herzustellen“, erklärt Helge Schräder.

Hier setzt Selbstführung an. Helge Schräder begleitet Führungskräfte und Unternehmer dabei, ihr Führungsverhalten im Alltag Schritt für Schritt klarer und konsequenter auszurichten. Im ersten Schritt klären sie für sich, wofür sie stehen und was sie konkret erwarten – und richten ihr Handeln daran aus. Das zeigt sich im Alltag sehr konkret: Erwartungen werden klar formuliert, Aufgaben bleiben auch bei ersten Fehlern beim Mitarbeitenden, und Eingriffe erfolgen nur dort, wo sie wirklich notwendig sind. Gleichzeitig werden Grenzen gesetzt – und eingehalten. So entsteht nach und nach ein verlässlicher Rahmen, an dem sich das Team orientieren kann. Führung wird dadurch nicht komplexer, sondern klarer – und im Alltag deutlich wirksamer.

Die häufigsten Muster, die Teams ausbremsen

Diese Muster zeigen sich in der Praxis immer wieder – unabhängig von Branche oder Erfahrung. Viele Führungskräfte geraten unbewusst in Verhaltensweisen, die kurzfristig entlasten, langfristig jedoch genau die Probleme verstärken, die sie eigentlich lösen wollen. Ein zentrales Muster ist der Wunsch, gemocht zu werden. Viele Führungskräfte weichen Konflikten aus, lassen Ausnahmen zu und hoffen, dass sich Probleme von selbst lösen. „Dieses 'Everybody’s Darling'-Verhalten wirkt im ersten Moment angenehm, führt jedoch dazu, dass Orientierung und Verbindlichkeit im Team zunehmend verloren gehen“, mahnt Helge Schräder.

Verstärkt wird das durch fehlende Konsequenz im Alltag. Regeln werden aufgestellt, aber bei Widerstand wieder aufgeweicht. Mitarbeitende lernen schnell, dass Grenzen verhandelbar sind – und richten ihr Verhalten entsprechend danach aus. Gleichzeitig holen Führungskräfte Verantwortung immer wieder zu sich zurück, indem sie Aufgaben selbst übernehmen oder Entscheidungen vorwegnehmen. Was als Unterstützung gemeint ist, wird so zum dauerhaften Muster.

Diese drei Hebel machen im Führungsalltag den Unterschied

Wirksame Führung entsteht nicht durch mehr Einsatz – sondern durch die richtigen Hebel. Dazu gehört vor allem Führungskommunikation: Ziele, Erwartungen und Vereinbarungen müssen eindeutig formuliert und regelmäßig überprüft werden. Was selbstverständlich klingt, fehlt im Alltag jedoch häufig. Gespräche finden zwar statt, bleiben aber unklar oder unverbindlich. Strukturierte Mitarbeitergespräche sind daher kein zusätzlicher Aufwand, sondern ein zentrales Führungsinstrument, das Orientierung schafft und Missverständnisse frühzeitig verhindert.

Ein weiterer Hebel ist die bewusste Übergabe von Verantwortung. Führungskräfte definieren den Rahmen, treffen Entscheidungen und lassen Mitarbeitende innerhalb dieser Struktur eigenständig arbeiten. Entscheidend ist dabei, Verantwortung nicht beim ersten Fehler wieder zurückzunehmen. Entwicklung entsteht genau in diesen Momenten – nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen und Klarheit.

Auch der Ausstieg aus dem operativen Denken ist ein zentraler Schritt. Viele Führungskräfte bleiben im Tagesgeschäft gefangen, weil sie als Fachexperten weiterhin Lösungen liefern. Kurzfristig hilft das – langfristig werden sie jedoch zum Engpass im System. „Erst wenn Führungskräfte nicht jede fachliche Frage selbst beantworten, sondern den Rahmen für Lösungen vorgeben, entsteht Raum für strategische Arbeit und echte Entwicklung im Team“, so Helge Schräder.

Wie sich Teams entwickeln, wenn Strukturen greifen

Werden diese Hebel konsequent umgesetzt, verändert sich nicht nur die Führung, sondern das gesamte Team. Klare Erwartungen führen zu klareren Ergebnissen, weil Mitarbeitende wissen, woran sie sind und welche Verantwortung sie tragen. Entscheidungen werden schneller getroffen, weil Unsicherheit reduziert wird und weniger Rückversicherung notwendig ist. Gleichzeitig sinkt die operative Belastung der Führungskraft spürbar. Rückfragen nehmen ab, Konflikte eskalieren seltener und Nacharbeiten werden weniger. Statt ständig zu reagieren, entsteht wieder Raum für Planung, Entwicklung und strategische Themen – genau die Aufgaben, für die Führung eigentlich gedacht ist.

Neben den sichtbaren Effekten im Team verändert sich auch die persönliche Wahrnehmung vieler Führungskräfte. Gespräche werden klarer geführt, Entscheidungen sicherer getroffen und Drucksituationen strukturierter bewältigt. Führung fühlt sich nicht mehr wie permanentes Reagieren an, sondern wie bewusstes Gestalten.

Wie Helge Schräder Führung im Alltag wirklich verändert

Im Coaching mit seinen Kunden geht es Helge Schräder deshalb nicht um theoretische Modelle, sondern um konkrete Situationen, in denen Führung scheitert oder unklar bleibt. Statt abstrakter Konzepte stehen genau die Momente im Fokus, die im Alltag immer wieder auftreten: schwierige Mitarbeitergespräche, ungelöste Konflikte, fehlende Verbindlichkeit oder das ständige Eingreifen ins Tagesgeschäft.

Diese Situationen werden im Coaching systematisch aufgearbeitet. Führungskräfte klären, was sie wirklich erwarten, formulieren klare Aussagen für Gespräche und legen fest, wo sie Grenzen ziehen – und wie sie diese auch unter Druck einhalten. Entscheidend ist dabei nicht die einmalige Erkenntnis, sondern die konsequente Umsetzung im Alltag. In den folgenden Terminen wird genau darauf geschaut: Was hat funktioniert? Wo wurde wieder nachgegeben? Was muss angepasst werden?

Der Rahmen ist bewusst so gestaltet, dass die Umsetzung unvermeidbar wird. Einzel- und Gruppencoaching greifen ineinander und werden durch direkten Support zwischen den Terminen ergänzt – etwa bei akuten Führungssituationen. So entsteht kein reiner Reflexionsraum, sondern ein Arbeitsprozess, der unmittelbar Wirkung im Alltag entfaltet. „Veränderung entsteht nicht durch neue Ideen – sondern dadurch, dass Führungskräfte ihr Verhalten im Alltag tatsächlich verändern und beibehalten“, beschreibt Helge Schräder seinen Ansatz.

Der Punkt, an dem sich etwas wirklich verändert

Führungskräfte stehen immer wieder vor derselben Entscheidung: weiter reagieren, Konflikte vermeiden und im operativen Alltag gefangen bleiben – oder bewusst führen, klare Strukturen schaffen und Verantwortung im Team entwickeln.

Die Rahmenbedingungen lassen sich selten vollständig kontrollieren. Das eigene Führungsverhalten hingegen schon. Genau dort beginnt Veränderung – und genau dort liegt die Verantwortung der Führungskraft. Wer weiterhin versucht, alles selbst zu lösen, Konflikte zu umgehen oder es allen recht zu machen, wird im gleichen Muster bleiben – und damit auch bei den gleichen Ergebnissen. „Führung verändert sich nicht durch bessere Absichten, sondern durch klare Entscheidungen im Verhalten – jeden Tag aufs Neue. Wer das nicht konsequent umsetzt, wird immer wieder in dieselben Probleme zurückfallen“, bringt Helge Schräder die entscheidende Weichenstellung auf den Punkt.

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