Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

32. José Carreras Gala am 16. Dezember im MDR

José Carreras: "Ich freue mich auf das große Wiedersehen in Leipzig"

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Leipzig/München (ots)

Es wird ein besonderer Dezember für die Freunde und Unterstützer von José Carreras. Am 5. Dezember feiert der Welttenor seinen 80. Geburtstag, und am Mittwoch, 16. Dezember, präsentiert er als Gastgeber und Stifter die 32. José Carreras Gala. Der MDR überträgt das große Benefiz-Ereignis ab 20.15 Uhr live aus der Media City in Leipzig.

José Carreras: "Leipzig ist die Heimat unserer José Carreras Gala. Als wir in dieser wunderbaren Stadt im Dezember 1995 unsere große Mission starteten, konnte ich mir nicht vorstellen, mit wieviel Herzblut uns unser Publikum seit über drei Jahrzehnten unterstützt. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Forschung massiv voranzubringen. In vielen Fällen ist Leukämie heute heilbar. Jedes einzelne Leben, das die Ärzte retten, ist diesen Einsatz wert. Unser großes Ziel liegt direkt vor uns: ,Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.'"

Die José Carreras Leukämie-Stiftung ist mittlerweile einer der wichtigsten privaten Förderer der Leukämie-Forschung in Deutschland. Seit Bestehen der Stiftung wurden über 250 Millionen Euro an Spenden generiert und fast 1600 Projekte realisiert. Für dieses nachhaltige Engagement ist die José Carreras Leukämie-Stiftung 2019 als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet worden.

Auch bei der 32. José Carreras Gala wird José Carreras wieder von seinen internationalen und nationalen Künstlerfreunden auf der Bühne und am Spendenpanel unterstützt. "Ich freue mich auf das große Wiedersehen in Leipzig. Sich gemeinsam für eine wichtige Mission zu engagieren, gibt viel Kraft und innere Zufriedenheit", so der Weltstar.

Die Vorbereitungen für die 32. José Carreras Gala haben bereits begonnen. Erst vor wenigen Tagen war der Stifter in München. Dabei hat José Carreras mit führenden Leukämieforschern über die neuesten Fortschritte im Kampf gegen den Blutkrebs gesprochen und Patienten auf einer Leukämie-Station besucht.

Welche Stars in der 32. José Carreras Gala für den guten Zweck auftreten, und wo es Tickets für den großen Abend gibt, wird im Laufe des Herbstes veröffentlicht. Produzent der 32. José Carreras Gala ist erneut Kimmig Entertainment.

Weitere Informationen: www.jose-carreras-gala.de

Bild: José Carreras Gala 2023, © José Carreras Leukämie-Stiftung

Über die José Carreras Gala I Deutschlands emotionalste Benefizgala findet im Jahr 2026 zum 32. Mal statt. Mit der José Carreras Gala hat José Carreras ein neues Kapitel Fernsehgeschichte geschrieben. Seit 1995 bittet der weltberühmte Tenor an einem TV-Abend im Dezember um Spenden für den Kampf gegen Leukämie. Dieses nachhaltige Engagement von José Carreras ist einzigartig. Über 250 Millionen Euro haben die Bürgerinnen und Bürger bislang gespendet. Die José Carreras Leukämie-Stiftung konnte dadurch fast 1.600 Projekte vorantreiben und unter anderem die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien verwirklichen. Herzlichen Dank! Denn jeder Euro lindert dabei nicht nur Leid und rettet Leben, sondern ist auch ein Schritt zu José Carreras' großem Ziel: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.

Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Wer mehr über die José Carreras Leukämie-Stiftung erfahren möchte:

www.carreras-stiftung.de

Wer helfen möchte:

https://carreras-stiftung.de/spenden/

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