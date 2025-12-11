Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

31. José Carreras Gala erzielt 3.463.948 Euro

José Carreras: "Ich verneige mich vor unseren Spenderinnen und Spendern"

Heilung braucht Forschung und Forschung braucht Geld. Bei der 31. José Carreras Gala wurden bis zum Schluss der Live-Übertragung 3.463.948 Euro für den Kampf gegen Leukämie und andere schwere Blut- und Knochenmarkserkrankungen gespendet. Weltstar und Gastgeber José Carreras war sichtlich gerührt: "Ich verneige mich vor unseren Spenderinnen und Spendern für diese großzügige und nachhaltige Unterstützung. Seit unserer ersten Gala im Dezember 1995 haben wir circa 250 Millionen Euro an Spenden erhalten. Mit diesem Geld fördern wir seit drei Jahrzehnten die medizinische Forschung und soziale Projekte."

In der 31. José Carreras Gala, die der MDR am Mittwochabend live aus Leipzig übertragen hat, wurde José Carreras wieder von internationalen und nationalen Künstlerfreunden unterstützt. Auf der Bühne standen Thomas Anders, Chris de Burgh, Dresdner Kreuzchor, Beatrice Egli, Ella Endlich, Santiano, Alvaro Soler, Jonathan Tetelman, Unheilig und Rolando Villazón.

Maestro und Gastgeber José Carreras verzauberte auch die Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem neapolitanischen Stück "Core 'grato" und dem Weihnachtsklassiker "Stille Nacht", begleitetet von Jugendlichen aus dem internationalen Klassik-Wettbewerb Virtuosos.

Die musikalische Untermalung des traditionelle Ad Memoriam Einspielers in Erinnerung an verstorbene Patientinnen und Patienten spielte das erfolgreiche Gitarren-Duo Café del Mundo, sowie die mehrfach ausgezeichnete Harfenistin Lea Maria Löffler.

Am Telefon-Panel sammelten weitere Prominente Spenden, unter anderem die Schauspieler Luise Bähr, Tan Caglar, Mai Duong Kieu und Hendrik Duryn, der Musiker und Unternehmer Joey Kelly, das Model und Schauspielerin Barbara Meier, der Entertainer Stefan Mross, die Fitness-Influencerin Sophia Thiel, sowie die Moderatoren Marwa Eldessouky, Julian Janssen, bekannt als "Checker Julian", Susanne Klehn, Kamilla Senjo und Maja Weber. Auch die Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung Felix Brych, Nele Kiper, Ina Paule Klink, Robert Lohr und Jürgen Tonkel unterstützen am Spendenpanel die gute Sache.

Im Rahmen der jährlichen Mitmachaktion vor der Gala wurden Unterstützerinnen und Unterstützer dazu eingeladen, das Lied "Ein Kompliment" von den Sportfreunden Stiller zu covern. Zahlreiche Amateure und Chöre sangen zu einer speziell dafür arrangierte Instrumentalversion der Münchner Symphonikern.

Auch bei der 31. José Carreras Gala führten die TV-Moderatoren und Stiftungsbotschafter Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig an der Seite von José Carreras durch den Abend.

Alle Informationen und Bilder des Abends: http://www.josecarrerasgala.com

Über die José Carreras Gala

Deutschlands emotionalste Benefizgala findet im Jahr 2025 zum 31. Mal statt. Mit der José Carreras Gala hat José Carreras ein neues Kapitel Fernsehgeschichte geschrieben. Seit 1995 bittet der weltberühmte Tenor an einem TV-Abend im Dezember um Spenden für den Kampf gegen Leukämie. Dieses nachhaltige Engagement von José Carreras ist einzigartig. Circa 250 Millionen Euro haben die Bürgerinnen und Bürger bislang gespendet. Die José Carreras Leukämie-Stiftung konnte dadurch über 1.500 Projekte vorantreiben und unter anderem die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien verwirklichen. Herzlichen Dank! Denn jeder Euro lindert dabei nicht nur Leid und rettet Leben, sondern ist auch ein Schritt zu José Carreras' großem Ziel: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

