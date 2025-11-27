Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

José Carreras Gala am 10. Dezember live im MDR

Auch Ella Endlich, Rolando Villazón und Álvaro Soler kommen nach Leipzig

München/Leipzig (ots)

Das Line-Up der Künstlerinnen und Künstler, die José Carreras im Kampf gegen Leukämie sowie andere schwere Blut- und Knochenmarks-erkrankungen unterstützen, wird immer länger: Zugesagt haben jetzt auch Ella Endlich, Rolando Villazón und Álvaro Soler. Der MDR überträgt Deutschlands emotionalstes Benefiz-Ereignis am Mittwoch, 10. Dezember, ab 20.15 Uhr live aus der Media-City in Leipzig. Während der Gala wird für die Zuschauerinnen und Zuschauer außerdem ein Experten-Chat freigeschaltet. Prof. Dr. Andreas Hochhaus, der 2007 auf die José-Carreras-Stiftungsprofessur für Leukämieforschung berufen worden war, wird dort Fragen rund um Blutkrebs beantworten.

Ella Endlich: "Vor zwei Jahren bin ich Mama geworden. Ich kann deshalb erahnen, wie es einer Mutter geht, die um ihr schwerkrankes Kind bangt. Ich finde es wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen und alles in unserer Macht Stehende tun, um anderen Familien zu helfen. Was José Carreras in drei Jahrzehnten mit seiner José Carreras Leukämie-Stiftung aufgebaut und bewegt hat, ist in Worten kaum zu beschreiben. Ich bin dankbar, dass ich ein Teil davon sein darf und freue mich auf einen großen Abend mit vielen bewegenden Momenten."

Rolando Villazón: "José Carreras ist nicht nur einer meiner Lieblingstenöre, sondern auch einer der bedeutendsten Künstler unserer Zeit. Ich bewundere ihn nicht nur als Sänger, sondern auch für sein mittlerweile 30-jähriges Engagement für Leukämie-Patienten. Was er über seine José Carreras Leukämie-Stiftung geleistet hat, ist unglaublich und unendlich wichtig, denn Leukämie muss heilbar werden. Ich bin deshalb sehr stolz und glücklich, dass ich José nach 2020 zum zweiten Mal in der Gala unterstützen und zum Dank auch umarmen darf."

Álvaro Soler: "Es ist eine riesige Ehre für mich zum ersten Mal bei der José Carreras Gala dabei zu sein und mit meiner Musik einen ganz kleinen Teil zum Kampf gegen die Leukämie beitragen zu können. Ich hoffe, dass so Jahr für Jahr mehr Menschen geholfen werden kann."

Das traditionelle Ad Memoriam in Erinnerung an verstorbene Patientinnen und Patienten spielen Alexander Kilian und Jan Pascal als Gitarren-Duo Café del Mundo sowie die mehrfach ausgezeichnete Harfenistin Lea Maria Löffler. Zudem werden Jugendliche aus dem internationalen Klassik-Wettbewerb Virtuosos Gastgeber und Weltstar José Carreras live auf der Bühne begleiten.

Neben diesen Künstlerinnen und Künstlern haben bereits Thomas Anders, Chris de Burgh, Beatrice Egli, Santiano, Jonathan Tetelman und der Dresdner Kreuzchor die Einladung zur 31. José Carreras Gala angenommen. Weitere Zusagen folgen in den nächsten Tagen.

Aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch am Spenden-Panel werden sich zahlreiche Prominente für den guten Zweck engagieren. Mit dabei sind unter anderem die Schauspielerinnen Luise Bähr und Mai Duong Kieu,das Model und Schauspielerin Barbara Meier, die Fitness-Influencerin Sophia Thiel,die Moderatoren Marwa Eldessouky, Peter Hardenacke, Susanne Klehn, Kamilla Senjo und Maja Weber, sowie die Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung Felix Brych, Matthias Killing, Nele Kiper, Ina Paule Klink, Robert Lohr und Jürgen Tonkel.

Auch bei der 31. José Carreras Gala werden in diesem Jahr die TV-Moderatoren und Stiftungsbotschafter Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig an der Seite von José Carreras durch den Abend führen.

Weitere Informationen: www.josecarrerasgala.de

Über die José Carreras Gala

Deutschlands emotionalste Benefizgala findet im Jahr 2025 zum 31. Mal statt. Mit der José Carreras Gala hat José Carreras ein neues Kapitel Fernsehgeschichte geschrieben. Seit 1995 bittet der weltberühmte Tenor an einem TV-Abend im Dezember um Spenden für den Kampf gegen Leukämie. Dieses nachhaltige Engagement von José Carreras ist einzigartig. Circa 250 Millionen Euro haben die Bürgerinnen und Bürger bislang gespendet. Die José Carreras Leukämie-Stiftung konnte dadurch über 1.500 Projekte vorantreiben und unter anderem die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien verwirklichen. Herzlichen Dank! Denn jeder Euro lindert dabei nicht nur Leid und rettet Leben, sondern ist auch ein Schritt zu José Carreras' großem Ziel: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.

Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Wer helfen möchte: https://carreras-stiftung.de/spenden/

