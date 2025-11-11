Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

José Carreras Gala mit Thomas Anders, Santiano und dem Dresdner Kreuzchor

Am 10. Dezember live im MDR

München/Leipzig (ots)

Und hier sind die nächsten Stars, die Weltstar und Stifter José Carreras im Kampf gegen Leukämie unterstützen: Nach Chris de Burgh haben auch Thomas Anders, Santiano und der Dresdner Kreuzchor zugesagt, am Mittwoch, 10. Dezember, in der 31. José Carreras Gala für den guten Zweck aufzutreten. Ebenfalls dabei sind zahlreiche prominente Stiftungsbotschafter, die am Telefon-Panel Spenden sammeln werden. Der MDR überträgt Deutschlands emotionalstes Benefiz-Ereignis ab 20.15 Uhr live im Fernsehen und im Stream.

José Carreras: "Vor dreißig Jahren begann in Leipzig unsere große Mission ,Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem'. Ich hätte damals im Dezember 1995 nie zu träumen gewagt, wie nachhaltig uns die Zuschauerinnen und Zuschauer bis heute unterstützen. Mein großer Dank gilt auch allen Künstlerfreunden, die in der José Carreras Gala aufgetreten sind, um die Leukämieforschung möglich zu machen. In dieser Gala darf ich mit Thomas Anders einen Künstler begrüßen, der das erste Mal dabei ist. Thomas Anders hat mit Modern Talking deutsche Popgeschichte geschrieben. Außerdem erleben wir den Dresdner Kreuzchor, einen der ältesten Knabenchöre der Welt. Und mit Santiano freue ich mich auf eine emphatische Band, die uns seit vielen Jahren unterstützt."

Thomas Anders: "Sowohl als Welt-Tenor als auch als Stifter ist José Carraras wohl jedem Menschen in Deutschland ein Begriff. Sein Einsatz ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Ich fühle mich deshalb geehrt, einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass immer mehr Patienten den Kampf gegen eine Leukämie gewinnen und in ein neues Leben starten können."

Die norddeutsche Kultband Santiano tritt nach 2016, 2018, 2021 und 2023 zum fünften Mal in der José Carreras Gala auf. "Auch in unserer Band mussten wir akzeptieren, dass eine schlimme Erkrankung jeden treffen kann. Seit Gründung von Santiano unterstützen wir in der Gala und bei anderen Anlässen die José Carreras Leukämie-Stiftung. Für uns ist das eine Herzensangelegenheit", sagt Björn Both, stellvertretend für die ganze Band.

Mit dem Dresdner Kreuzchor unterstützt einer der bekanntesten und ältesten Knabenchöre der Welt ebenfalls erneut nach 2021 den Kampf gegen Leukämie. Als Kruzianer erhalten die Jungen im Alter von 9 bis 19 Jahren eine umfassende musikalische Ausbildung und geben als Botschafter der Landeshauptstadt Dresden regelmäßig Konzerte im In- und Ausland. Seit 2014 gehört der Dresdner Kreuzchor zum immateriellen Kulturerbe "Sächsische Knabenchöre" der UNESCO.

Große Unterstützer von José Carreras sind auch die Botschafterinnen und Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung, von denen einige wieder am Telefon-Panel Spenden sammeln werden. Zugesagt haben bereits Felix Brych, Matthias Killing, Nele Kiper, Ina Paule Klink, Robert Lohr und Jürgen Tonkel.

Auch bei der 31. José Carreras Gala werden in diesem Jahr die TV-Moderatoren und Stiftungsbotschafter Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig an der Seite von José Carreras durch den Abend führen. Welche weiteren Stars in diesem Jahr José Carreras auf der Bühne und am Spenden-Telefon unterstützen werden, wird in den nächsten Wochen veröffentlicht. Veranstaltungsort ist die Media City Leipzig.

Weitere Informationen: www.josecarrerasgala.de

Über die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits circa 250 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.500 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Wer mehr erfahren möchte:

Website: www.carreras-stiftung.de

Facebook: jose carreras leukaemie-stiftung

Instagram: josecarrerasleukaemiestiftung

YouTube: José Carreras Leukämie Stiftung

Wer helfen möchte:

Online-Spenden:

https://carreras-stiftung.de/spenden/

Spenden-Telefonhotline:

01802 400 100

(Kosten aus dem deutschen Netz: 0,06 EUR; aus dem Ausland abweichend)

Spendenkonto:

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Commerzbank AG München

IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 I BIC: DRESDEFF700

Kontakt und weitere Informationen:

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Elisabethstraße 23 | 80796 München

Tel: 089 / 27 29 040 I E-Mail: info@carreras-stiftung.de

