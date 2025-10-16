goodscare GmbH

Revolution in der Gesundheitsvorsorge: Apotheken werden zur ersten Anlaufstelle für Prävention

Hamburg (ots)

Mit der bundesweiten Initiative "Testen. Wissen. Handeln." wollen gc diagnostics und staYoung Media - gemeinsam mit TV-Journalistin und Longevity-Expertin Nina Ruge - die Apotheke zum zentralen Ort für individuelle Gesundheitsvorsorge machen.

Im Zentrum steht das digitale Diagnostikgerät "Igloo", das wichtige Blutwerte wie Vitamin D, HbA1c, Ferritin oder CRP direkt vor Ort in wenigen Minuten auswertet - digital, präzise und IVDR-zertifiziert. Das Igloo, das kürzlich den 1. Platz beim renommierten Health-i-Award der Techniker Krankenkasse gewann, ermöglicht Apotheken eine individuelle Beratung und befähigt Kund:innen zur aktiven Vorsorge.

"Die Apotheke ist der perfekte Ort, wo Prävention für alle zugänglich wird - schnell, kompetent und seriös", betont Nina Ruge. "Mit dem Igloo geben wir Menschen die Möglichkeit, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen - und Apotheken ein Werkzeug, um sich erlebbar von den Online-Versandapotheken zu differenzieren."

Eine aktuelle YouGov-Umfrage bestätigt den Trend: Für 72 % der Deutschen ist Vorsorge wichtig, 47 % bevorzugen dafür die Apotheke. Das Vertrauen in die Beratungskompetenz durch Apotheker:innen liegt bei beeindruckenden 85 %.

Mit dem Igloo-Starterkit, das fünf der gefragtesten Schnelltests, Schulungen, POS-Materialien sowie das offizielle Gütesiegel "Präventions-Apotheke" umfasst, können Apotheken direkt einsteigen. Die Technik wird in Europa produziert und ist bereits bei über 500 medizinischen Fachkräften erfolgreich im Einsatz.

Die Initiative setzt auf moderne Technologie und niedrigschwelligen Zugang: Durch die schnelle Verfügbarkeit von Ergebnissen und die persönliche Beratung vor Ort werden Hemmschwellen gesenkt. Damit leistet das Konzept nicht nur einen Beitrag zur besseren Gesundheitskompetenz der Bevölkerung, sondern stärkt auch langfristig die Rolle der Apotheken im Gesundheitssystem. "Mit dem Igloo bringen wir moderne Diagnostik dorthin, wo sie alle erreichen kann - in die Apotheken", so Janneke Lupp, Gründerin und Geschäftsführerin von gc diagnostics.

Mit dem Igloo und der Kampagne "Testen. Wissen. Handeln." beginnt ein Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen: weg von "Sick Care", hin zu echter Health Care - schnell, lokal und individuell.

Original-Content von: goodscare GmbH, übermittelt durch news aktuell