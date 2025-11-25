Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

José Carreras Gala am 10. Dezember live im MDR

Beatrice Egli und Jonathan Tetelman engagieren sich für Leukämie-Patienten

München (ots)

Zwei Stimmen, zwei Künstler, eine Mission: "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem." Beatrice Egli, die seit 2013 zu den großen Künstlerinnen im deutschsprachigen Musikgeschäft zählt, und Tenor Jonathan Tetelman, der seine Karriere indirekt José Carreras zu verdanken hat, werden neben vielen weiteren internationalen und nationalen Künstlern in der 31. José Carreras Gala auftreten, um Spenden für den Kampf gegen Leukämie zu sammeln. Der MDR überträgt Deutschlands emotionalstes Benefiz-Ereignis am Mittwoch, 10. Dezember, ab 20.15 Uhr live aus der Media-City in Leipzig.

Beatrice Egli war bereits 2020 im Gala-Einsatz: "Dieser Abend hat mich sehr bewegt und war voller gemischter Emotionen. Die Treffen mit Leukämie-Patienten und deren Familien haben mir wieder deutlich gemacht, was wirklich zählt im Leben. Auf der anderen Seite ist es einfach wunderbar, sich gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern für diese gute Sache zu engagieren. José Carreras ist nicht nur als Weltstar, sondern vor allem als Mensch ein großes Vorbild. Ich freue mich auf meinen zweiten Gala-Auftritt und bitte alle meine Fans: Schaltet ein und spendet."

Jonathan Tetelman unterstützt zum ersten Mal Gastgeber, Stifter und Weltstar José Carreras: "Ich erinnere mich noch gut daran, als ich José Carreras zum ersten Mal wirklich zuhörte. Es war seine Aufnahme von Werther, und ich war völlig hingerissen - nicht nur von der natürlichen Schönheit und Kraft seiner Stimme, sondern auch von der künstlerischen Poesie, die er diesem tragischen Helden verlieh. Von diesem Moment an war ich begeistert. Er wurde zu einem wichtigen Bezugspunkt für meine eigene Stimme, meine Interpretation und meine Karriere. Auch ich habe in meiner eigenen Familie schwere Krankheiten erlebt, daher berührt mich dieses Anliegen auf einer sehr persönlichen Ebene. Ich bin stolz darauf, meine Stimme und meine Musik einzusetzen, um diese Mission zu unterstützen und das Vermächtnis eines Künstlers zu ehren, der mich von Anfang an inspiriert hat."

Neben Beatrice Egli und Jonathan Tetelman kommen unter anderem Chris de Burgh, Thomas Anders, Santiano und der Dresdner Kreuzchor zur 31. José Carreras Gala. Weitere Zusagen folgen in den nächsten Tagen.

Aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch am Spenden-Panel werden sich zahlreiche Prominente für den guten Zweck engagieren. Mit dabei sind unter anderem Luise Bähr, Mai Duong Kieu, Marwa Eldessouky, Peter Hardenacke, Barbara Meier, Kamilla Senjo, Sophia Thiel und Maja Weber, sowie die Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung Felix Brych, Matthias Killing, Nele Kiper, Ina Paule Klink, Robert Lohr und Jürgen Tonkel.

Auch bei der 31. José Carreras Gala werden in diesem Jahr die TV-Moderatoren und Stiftungsbotschafter Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig an der Seite von José Carreras durch den Abend führen.

Weitere Informationen und Bilder: www.josecarrerasgala.de

Über die José Carreras Gala

Deutschlands emotionalste Benefizgala findet im Jahr 2025 zum 31. Mal statt. Mit der José Carreras Gala hat José Carreras ein neues Kapitel Fernsehgeschichte geschrieben. Seit 1995 bittet der weltberühmte Tenor an einem TV-Abend im Dezember um Spenden für den Kampf gegen Leukämie. Dieses nachhaltige Engagement von José Carreras ist einzigartig. Circa 250 Millionen Euro haben die Bürgerinnen und Bürger bislang gespendet. Die José Carreras Leukämie-Stiftung konnte dadurch über 1.500 Projekte vorantreiben und unter anderem die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien verwirklichen. Herzlichen Dank! Denn jeder Euro lindert dabei nicht nur Leid und rettet Leben, sondern ist auch ein Schritt zu José Carreras' großem Ziel: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.

Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Wer helfen möchte: https://carreras-stiftung.de/spenden/

Original-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell