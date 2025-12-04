Eine Woche vor der José Carreras Gala: Interview mit José Carreras zu seinem 79. Geburtstag

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Am 5. Dezember feiert José Carreras seinen 79. Geburtstag. Nur wenige Tage später, am 10. Dezember, wird Stifter und Weltstar viele seiner internationalen und nationalen Künstlerfreunde zur 31. José Carreras Gala in Leipzig begrüßen. Der MDR überträgt Deutschlands emotionalstes Benefiz-Ereignis ab 20.15 Uhr live. Im Interview* spricht José Carreras über den glücklichsten Moment seines Lebens, wie wichtig Musik für ihn ist, und was ihm die große Benefiz-Gala in Leipzig bedeutet.

José Carreras, herzlichen Glückwunsch - und dies gleich doppelt. Am 5. Dezember feiern Sie Geburtstag, in diesem Jahr begeht Ihre José Carreras Leukämie-Stiftung das 30-jährige Jubiläum. Wenn wir zurückblicken, was war bislang der schönste Moment Ihres Lebens?

José Carreras: Der schönste Moment meines Lebens? Als mein Arzt mir mitteilte, dass ich komplett von Leukämie geheilt bin. Seitdem hat mein Leben einen tieferen Sinn - weitaus mehr als meine Arbeit als Künstler ist es der Kampf gegen Leukämie.

Trotzdem sind Sie nicht nur ein engagierter Stifter, sondern seit Jahrzehnten ein Weltstar. Wie wichtig ist Musik für Sie - als Privatmensch und als Sänger?

José Carreras: Ein Leben ohne Musik kann ich mir nicht vorstellen. Musik ist meine Berufung. Ich summe oft vor mich hin, sogar beim Spazierengehen. Und jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich sehr bewegt. Nichts im Leben gibt mir die gleiche Befriedigung wie mein Beruf.

Am 5. Dezember feiern Sie Geburtstag. Das ist ein Tag, an dem man gerne auch mal zurückblickt. Wie war Ihre Kindheit?

José Carreras: Ich habe außerordentliches Glück gehabt. Ich wurde in eine Familie mit starken moralischen Werten hineingeboren. Mein Vater war überzeugter Republikaner und durfte nach dem Spanischen Bürgerkrieg unter Diktator Francisco Franco nicht mehr als Gymnasiallehrer arbeiten. Das hat mich geprägt. Heute kann ich sagen: Ich konnte in meinem Leben das tun, was mir am besten gefällt. Die Musik ermöglicht mir bis heute eine innere und tiefe Zufriedenheit.

Aber eigentlich wollten Sie Fußballer werden und hatten dann aber angefangen, Chemie zu studieren?

José Carreras: Ja, ich habe mit Leidenschaft Fußball gespielt und davon geträumt, Profi beim FC Barcelona zu werden. Immerhin bin ich bis heute ein sehr engagierter Fan des FC Barcelona und singe im Stadion auch mit den Fans mit. Bis heute ist Barça eine Herzensangelegenheit für mich. Es ist viel mehr als ein Sportverein, eher eine Religion. Und für einen Chemiker bin ich zu emotional. Wissenschaftler dürfen nicht emotional sein, zumindest nicht nach außen hin.

Als Weltstar sind Sie für viele ein Vorbild. Was raten Sie jungen Menschen, die ihren eigenen Lebenstraum verwirklichen wollen?

José Carreras: Disziplin, Disziplin, Disziplin. Große Ziele erreicht man nur mit einem nachhaltigen persönlichen Einsatz. Talent zu haben ist ein Geschenk, aber vollkommen wertlos, wenn man nicht jeden Tag aufsteht, an sich arbeitet und versucht, seinem Ziel näher zu kommen.

Wie halten Sie sich fit?

José Carreras: Auch hier bin ich diszipliniert. Ich treibe regelmäßig Sport, und ich achte darauf, was ich esse, was ich trinke, und wie viele Stunden ich schlafe.

Was macht Sie heute glücklich?

José Carreras: Die Zeit mit meiner Familie. Es gibt nichts Schöneres, als die Enkelkinder zu verwöhnen. Man muss aufpassen und darf es nicht übertreiben. Aber es ist wunderschön, wenn sie einen um etwas bitten und man Ja sagen kann. Ein fantastisches Gefühl.

Am 10. Dezember präsentieren Sie zum 31. Mal die José Carreras Gala. Was bedeutet die Gala für Sie? Und was verbinden Sie mit Leipzig?

José Carreras: Leipzig ist die Heimat der José Carreras Gala. Hier haben wir am 22. Dezember 1995 mit unserer großen Mission "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem" begonnen. Die Bürgerinnen und Bürger in Leipzig, aber auch in den anderen Regionen Deutschlands, unterstützen uns seit drei Jahrzehnten mit großem Engagement. Dass es uns gemeinsam gelungen ist, mittlerweile circa 250 Millionen Euro für den Kampf gegen Leukämie zu sammeln und viele dadurch Menschenleben zu retten, hätte ich damals nicht zu träumen gewagt. Dank der medizinischen Forschung gelingt es den Wissenschaftlern immer besser, wirksamere Therapien gegen Leukämien zu entwickeln. Diese Erfolge sind großartig. Und es ist wunderbar, wie Millionen Menschen ein Herz für Leukämie-Patienten und deren Familien zeigen. Gemeinsam geben wir Leukämie-Patienten dadurch wieder Hoffnung. Ich kann allen unseren treuen Spenderinnen und Spendern nur sagen: Danke, Danke, Danke.

Auf welche nationalen und internationalen Künstlerfreunde freuen Sie sich bei der diesjährigen Gala?

José Carreras: Ich bin sehr glücklich, dass mich dieses Jahr wieder tolle Künstlerinnen und Künstler im Kampf gegen Leukämie unterstützen: Thomas Anders, Chris de Burgh, der Dresdner Kreuzchor, Beatrice Egli, Ella Endlich, Santiano, Alvaro Soler, Jonathan Tetelmann und Rolando Villazón auf der Bühne. Und auch im Telefonpanel freue ich mich über die großartige Unterstützung u.a. von den Botschaftern der Stiftung Dr. Felix Brych, Matthias Killing, Nele Kiper, Ina Paule Klink, Robert Lohr und Jürgen Tonkel.

*© Verwendung des Interviews frei bei Sendehinweis "José Carreras Gala, 10.12.25, 20.15 Uhr live im MDR"

An der Seite von José Carreras werden auch in diesem Jahr die TV-Moderatoren und Stiftungsbotschafter Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch den Galaabend führen. Veranstaltungsort ist die Media City Leipzig.

Alle Informationen zur 31. José Carreras Gala am 10. Dezember: www.josecarrerasgala.de

Über die José Carreras Gala

Deutschlands emotionalste Benefizgala findet im Jahr 2025 zum 31. Mal statt. Mit der José Carreras Gala hat José Carreras ein neues Kapitel Fernsehgeschichte geschrieben. Seit 1995 bittet der weltberühmte Tenor an einem TV-Abend im Dezember um Spenden für den Kampf gegen Leukämie. Dieses nachhaltige Engagement von José Carreras ist einzigartig. Circa 250 Millionen Euro haben die Bürgerinnen und Bürger bislang gespendet. Die José Carreras Leukämie-Stiftung konnte dadurch über 1.500 Projekte vorantreiben und unter anderem die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien verwirklichen. Herzlichen Dank! Denn jeder Euro lindert dabei nicht nur Leid und rettet Leben, sondern ist auch ein Schritt zu José Carreras' großem Ziel: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.

Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Weitere Informationen: www.carreras-stiftung.de

Original-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell