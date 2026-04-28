GEOlino

GEOLINO wird 30

Drei Jahrzehnte Wissen und Entdeckergeist

Köln (ots)

GEOLINO, Deutschlands größtes Wissensmagazin für Kinder und Jugendliche, feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum und zeigt eindrucksvoll, wie moderner Wissenschaftsjournalismus für Kinder heute aussieht. Was einst als Kooperation zwischen GEO und UNICEF begann, hat sich längst zu einer eigenständigen Marke entwickelt. GEOLINO steht heute für hochwertige Inhalte, die Kindern auf Augenhöhe begegnen, komplexe Themen verständlich machen und die Welt aus ihrer Perspektive erzählen. Immer kindgerecht und immer nah dran.

Seit 30 Jahren begleitet GEOLINO junge Leserinnen und Leser so auf ihren ersten Schritten in die Welt des Entdeckens. Die Magazinfamilie spricht Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren an. Vom neugierigen Vorschulkind bis zum wissbegierigen Teenager. GEOLINO erreicht 1,35 Mio. Kinder und 3,19 Mio. mitlesende Erwachsene (KiMMo 2025*). Die Marke umfasst aktuell GEOLINO, GEOLINO EXTRA, GEOLINO MINI und MEIN ERSTES GEOLINO und hat bislang hunderte Ausgaben sowie zahlreiche Sonderformate hervorgebracht. Monat für Monat entstehen dabei bis zu 224 Seiten voller Geschichten über Natur, Tiere, Technik und das Leben von Kindern weltweit.

Auch über das Magazin hinaus entwickelt sich die Marke stetig weiter. Seit 2020 macht der Podcast GEOLINO SPEZIAL Wissen auch hörbar und bringt spannende Themen aus Wissenschaft, Natur und Gesellschaft kindgerecht aufbereitet direkt ins Ohr. Insgesamt sind bereits 219 Folgen erschienen.

Juliane van Treeck, Redaktionsleitung von GEOLINO, blickt auf die Entwicklung der Marke zurück: "In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich GEOLINO immer wieder neu erfunden, ist mit den Herausforderungen gewachsen und hat nie aus dem Blick verloren, worum es wirklich geht: fundierte, sorgfältig geprüfte und für Kinder relevante Geschichten zu erzählen." Im Zentrum steht seit jeher eine Redaktion, die mit Leidenschaft recherchiert, tief in Themen eintaucht und erzählt. Ob Einblicke in wissenschaftliche Forschung, Reportagen aus fernen Ländern oder Geschichten aus dem Alltag.

Zum 30. Jubiläum schlägt das Magazin nun ein neues Kapitel auf. Ein frischer Look, interaktive Mitmachaktionen und besondere Erlebnisse für die Community machen das Jubiläumsjahr zu einem echten Highlight. Mit den Ausgaben im April geht es los. GEOLINO selbst feiert mit Checker Tobi Geburtstag und zeigt, wie ein Heft entsteht. MEIN ERSTES GEOLINO lädt mit einem Gartenbuch, Stickern und einer Vorlesegeschichte zum Entdecken kleiner Tiere ein. GEOLINO MINI erzählt von tanzenden Tieren und wirft einen Blick hinter die Kulissen einer Bäckerei. GEOLINO EXTRA widmet sich unter dem Motto "Zisch, Blubber, Peng!" der faszinierenden Welt der Chemie, mit spannenden Experimenten und prominenter Unterstützung.

Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr folgt im Sommer: Mit GEOLINO LIVE bringt die Marke ihr Jubiläum auf die Bühne. Gemeinsam mit UNICEF wird unter dem Motto "Gute Musik für eine bessere Welt" gefeiert. Denn am 25. Juli 2026 verwandeln sich die Gärten der Welt in Berlin in ein großes Open-Air-Festival unter dem Motto "Gute Musik für eine bessere Welt". Mit dabei sind unter anderem LEONY, Volker Rosin, Senta, Pappalapapp und Nilsen. Moderatorin Jessica "Jess" Schöne führt durch ein buntes Programm aus Musik, Mitmachaktionen und Erlebnisangeboten für die ganze Familie. Tickets sind ab 30 Euro erhältlich: GEOlino Live Tickets 2026 | Live in Berlin | Festivals in Deutschland | Termine in Deutschland

*RTL Data, KINDER MEDIEN MONITOR 2025, Basis: Gesamt 4-13 Jahre (n=2.012), Kinder: Leser:innen pro Ausgabe, Eltern mind. 1 Ausgabe wurde gelesen, Antworten der Kinder bzw. Eltern.

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