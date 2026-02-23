GEOlino

GEOLINO LIVE 2026 kommt in die Gärten der Welt

Hamburg (ots)

GEOLINO LIVE bringt auch 2026 beste Festivalstimmung für die ganze Familie nach Berlin. Und das erstmals in einer neuen Location: Am Samstag, den 25. Juli, verwandelt sich in den Gärten der Welt die Open-Air-Arena in eine Bühne für Musik, gute Laune und jede Menge Mitmachspaß. Denn unter dem Motto "Gute Musik für eine bessere Welt" feiert GEOLINO gemeinsam mit dem RTL Audio Center Berlin, 105'5 Spreeradio und UNICEF die Kinderrechte. Das Beste daran: Zum 30. Jubiläum des Wissensmagazins für Kinder "GEOLINO" wird GEOLINO LIVE auch zur großen Geburtstagsfeier.

Passend zu diesem besonderen Jahr sorgen LEONY, Volker Rosin, Senta, die Newcomer Pappalapapp sowie Stimmungskanone Nilsen für ein starkes Line-up. Durch den Festivaltag führt erneut Moderatorin Jessica "Jess" Schöne, bekannt aus Formaten wie der "Ninja Warrior Germany Kids Academy" oder "KiKA LIVE".

Neben der Musik wartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Besucherinnen und Besucher. Walking Acts, Bastelstationen, Kinderschminken und viele weitere Aktionen machen GEOLINO LIVE zu einem Ausflugserlebnis für die ganze Familie.

Ein besonderes Angebot sorgt in diesem Jahr zusätzlich für Vorfreude: Das einmalige Jubiläumsspecial liegt bei 30 Euro pro Ticket. Im Ticket enthalten ist neben dem Eintritt zu GEOLINO LIVE auch ein ganztägiger freier Eintritt in die Gärten der Welt.

Tickets unter: https://www.ticketmaster.de/event/1309619665?camefrom=pm

