Zwischen Visazusage und Arbeitsbeginn: Die unsichtbare Lücke im Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Viele Unternehmen setzen Hoffnung auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, um dringend benötigte Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Doch zwischen der ersehnten Visazusage und dem tatsächlichen Arbeitsbeginn klafft oft eine Lücke, die Arbeitgeber und Bewerber gleichermaßen vor Probleme stellt: langwierige Anerkennungsverfahren, unklare Zuständigkeiten, fehlende Übergangsregelungen und bürokratische Stolpersteine verzögern oder verhindern den Einstieg in den Arbeitsmarkt.

Das Gesetz schafft Perspektiven auf dem Papier – in der Praxis scheitern viele Fachkräfte daran, weil die Phase zwischen Genehmigung und tatsächlichem Start nicht systematisch begleitet wird. Hier erfahren Sie, welche unsichtbaren Hürden Bewerber wie Unternehmen am meisten bremsen, wo Reformbedarf besteht und wie Betriebe und Politik die Lücke gezielt schließen können.

Bürokratische Hürden zwischen Zusage und Arbeitsbeginn

Viele Unternehmen setzen große Hoffnung in das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, um dem wachsenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dennoch zeigt sich im Alltag zahlreicher Verfahren, dass die Phase zwischen Visazusage und Arbeitsbeginn von komplexen bürokratischen Abläufen geprägt ist. Besonders problematisch ist dabei, dass einzelne Schritte im Verfahren nicht immer klar aufeinander abgestimmt sind.

Anerkennungsverfahren für ausländische Berufsabschlüsse benötigen oftmals mehrere Monate. Gleichzeitig laufen parallel weitere administrative Prozesse, etwa die Prüfung der Arbeitsbedingungen oder die Abstimmung zwischen Ausländerbehörden, Bundesagentur für Arbeit und Auslandsvertretungen. Diese Mehrstufigkeit führt dazu, dass selbst gut vorbereitete Verfahren ins Stocken geraten können. Für Unternehmen bedeutet das eine erschwerte Personalplanung, während Bewerber über lange Zeiträume in einer unklaren Wartesituation verbleiben.

Unterschiedliche Entscheidungen bei vergleichbaren Fällen

Ein weiteres strukturelles Problem liegt in der teilweise uneinheitlichen Entscheidungspraxis verschiedener Behörden. In vielen Verfahren zeigt sich, dass vergleichbare Ausgangssituationen nicht immer identisch bewertet werden. Selbst bei ähnlichen Qualifikationen, identischen Arbeitgebern oder gleichen Anpassungsmaßnahmen können unterschiedliche Anforderungen gestellt oder zusätzliche Unterlagen verlangt werden.

Diese Abweichungen entstehen häufig durch unterschiedliche Einschätzungen einzelner Sachbearbeiter oder durch regionale Unterschiede in der Verwaltungspraxis. Für Unternehmen und Bewerber entsteht dadurch eine schwer kalkulierbare Situation. Planungssicherheit – eigentlich ein zentrales Ziel der Fachkräfteeinwanderung – wird dadurch erheblich eingeschränkt. Gleichzeitig verlängern zusätzliche Nachforderungen oder erneute Prüfungen die ohnehin komplexen Verfahren.

Sprachzertifikate als unterschätztes Risiko im Verfahren

Auch formale Anforderungen im Visumprozess können zu erheblichen Verzögerungen führen. Ein Beispiel ist die begrenzte Gültigkeit von Sprachzertifikaten, die bei deutschen Auslandsvertretungen häufig nur ein Jahr anerkannt werden. Kommt es während des Visumverfahrens zu Verzögerungen, kann diese Frist bereits überschritten sein, bevor das Verfahren abgeschlossen ist.

Die Konsequenz ist für viele Bewerber gravierend: Sprachprüfungen müssen erneut abgelegt werden, teilweise unter erheblichem organisatorischem und finanziellem Aufwand. Für Unternehmen bedeutet dies wiederum zusätzliche Wartezeiten und Unsicherheiten bei der Besetzung dringend benötigter Stellen. Ein ursprünglich klar strukturierter Rekrutierungsprozess kann dadurch unvorhersehbar verlängert werden.

Wenn selbst beschleunigte Verfahren ins Stocken geraten

Um Verfahren effizienter zu gestalten, wurde unter anderem das beschleunigte Fachkräfteverfahren eingeführt. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass auch dieses Instrument nicht immer die erwartete Geschwindigkeit bringt. Häufig vergeht bereits viel Zeit, bis eingereichte Anträge überhaupt gesichtet und bearbeitet werden.

Selbst Vorabzustimmungen der Bundesagentur für Arbeit bieten zudem keine vollständige Sicherheit. Im anschließenden Visumverfahren kann die zuständige Auslandsvertretung zu einer abweichenden Einschätzung gelangen. Für Unternehmen und Bewerber bedeutet das, dass selbst weit fortgeschrittene Verfahren unerwartet erneut überprüft werden können. Dadurch entsteht eine strukturelle Lücke zwischen politischer Zielsetzung und praktischer Umsetzung.

Eine Reform der Übergangsphase wird entscheidend

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz eröffnet grundsätzlich neue Chancen für Unternehmen und internationale Fachkräfte. Damit diese Chancen jedoch tatsächlich genutzt werden können, muss insbesondere die Phase zwischen Visazusage und Arbeitsbeginn stärker strukturiert werden. Klare Zuständigkeiten, besser abgestimmte Verfahren und realistische Fristen könnten dazu beitragen, die bestehende Lücke zu schließen.

Erst wenn diese Übergangsphase verlässlich gestaltet wird, kann das Gesetz sein eigentliches Ziel erreichen: qualifizierten Fachkräften einen planbaren Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen und Unternehmen die notwendige Sicherheit bei der internationalen Personalgewinnung zu geben.

Über Jason Heinen:

Jason Heinen ist Gründer und Geschäftsführer der Saisy Germany UG und Experte für die Rekrutierung internationaler Pflegefachkräfte. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Pflegebranche unterstützt er deutsche Einrichtungen bei der nachhaltigen Gewinnung und Integration von Fachkräften aus Drittländern. Weitere Informationen unter: www.saisygermany.com

