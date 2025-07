Selenta Group

Selenta Group (Brookfield) verkauft das kultige Mare Nostrum Resort auf Teneriffa in der bisher größten Transaktion in Spanien

Santa Cruz De Tenerife, Kanarische Inseln (ots/PRNewswire)

Die Selenta Group, die sich im Besitz eines von Brookfield Asset Management verwalteten Fonds befindet, hat die Bedingungen für den Verkauf des Mare Nostrum Resort an die Spring Hotels-Kette für einen Gesamtbetrag von 430 Millionen Euro abgeschlossen.

Die Transaktion des Mare Nostrum Resort ist ein herausragendes Beispiel für unternehmerischen Erfolg und Wandel im Gastgewerbe. In weniger als zwei Jahren wurde der Ferienkomplex einer umfassenden Renovierung, einem Rebranding und einer Ertragsoptimierung unterzogen, wobei die Zufriedenheit der Gäste mit verschiedenen Aspekten der Anlage gestiegen ist. Mit einer Investition von mehr als 56 Millionen Euro hat die Wachstumsstrategie der Selenta Group die drei Hotels des Mare Nostrum Resort an die Spitze des Umsatzes pro Zimmer (RevPAR) in der Region gebracht, wodurch die Anlage für jeden Investor attraktiver wird.

„Der Verkauf des Mare Nostrum Resort beweist einmal mehr die Fähigkeit der Selenta Group, qualitativ hochwertige Projekte zur Umgestaltung und Neupositionierung von Hotels mit Erfolg durchzuführen", so Albert Tomàs, CEO der Selenta Group. „Dank der Unterstützung und des Vertrauens unseres Anteilseigners Brookfield konnten wir einen ehrgeizigen Investitions- und Neupositionierungsplan aufstellen und umsetzen, der das Resort deutlich wettbewerbsfähiger gemacht hat. Dieser Meilenstein stärkt unsere Gruppenidentität und führt uns mit dem Ehrgeiz, unsere Projekte anzuführen, in die Zukunft."

Eine erfolgreiche Transaktion, die die nächste Etappe für die Selenta Group einleitet

Die Transaktion spiegelt die Qualität des in den letzten zwei Jahren durchgeführten Projekts und seine direkten Auswirkungen auf den Marktwert des Komplexes wider. Diese sehr zufriedenstellende Transaktion ist auch Teil des neuen Prozesses von Brookfield, sich aus dem spanischen Gastgewerbe zurückzuziehen und ist ein weiterer Beweis für die erfolgreiche Beziehung zwischen Selenta und Brookfield.

„Das Projekt zur Neupositionierung von Mare Nostrum war ein durchschlagender Erfolg", so zu Alberto Nin, Geschäftsführer von Brookfield Real Estate. „Selenta hat die Umgestaltung des Resorts sehr effizient durchgeführt und sein Betriebsmodell optimiert, um in den letzten 12 Monaten ein RevPAR-Wachstum von 91 % zu erzielen. Wir sind außerdem zuversichtlich, dass Spring als lokaler Betreiber die nötige Kontinuität und Robustheit bieten wird, um dieses großartige Projekt zu konsolidieren."

Seit Brookfield im Jahr 2021 erstmals in die Selenta Group investiert hat, hat die Gruppe Investitionen in Höhe von rund 200 Millionen Euro getätigt und Partnerschaften mit großen internationalen Marken wie Marriott, Hyatt, Hard Rock und Nikki Beach geschlossen, um die Vermögenswerte ihres Anteilseigners neu zu positionieren. Das Jahr 2025 markiert den Beginn einer neuen Phase für die Selenta Group, da der Hotelbetreiber neben den Vermögenswerten seines Anteilseigners Brookfield auch Vermögenswerte anderer Investoren in sein Asset-Management-Portfolio aufnehmen wird.

Die Selenta Group ist auf die Revitalisierung und Neupositionierung von Hotelanlagen spezialisiert, um deren Rentabilität zu maximieren. Sie haben ihre Fähigkeit mit Erfolgsgeschichten wie dem Hotel Princesa Sofía 5* (jetzt Grand Hyatt Barcelona) und dem Gran Hotel Torre Catalunya 4* (Nobu Barcelona 5*) unter Beweis gestellt. Die Gruppe konzentriert sich derzeit auf die laufenden Projekte an der Costa del Sol, wo das Hotel Don Carlos Marbella 5* nach einer umfassenden Renovierung im Juli wieder seine Pforten öffnen wird, ebenso wie das Marriott Princesa Plaza in Madrid, das ebenfalls komplett renoviert worden ist.

Selenta (Brookfield) wurde bei dieser Transaktion von Perez Llorca, Eastdil Secured und JLL beraten.

Ein Luxusresort auf Teneriffa

Das Mediterranean Palace 5*, das 2024 komplett renoviert wird, wurde als Flaggschiff des Mare Nostrum Resorts bestätigt. Das Hotel bietet Platz für 1.072 Gäste und wurde komplett modernisiert. Es kombiniert zeitgenössisches Design und neu gestaltete Außenbereiche, um den Erwartungen internationaler Urlauber gerecht zu werden.

El Cleopatra Palace 4*, ein Vier-Sterne-Hotel, ist die richtige Wahl für alle, die Komfort, zeitlose Eleganz und Liebe zum Detail suchen. Inspiriert von der traditionellen mediterranen Ästhetik, zieht es Paare und Familien an, die Qualität und Service suchen.

Das Sir Anthony 5* ist das exklusivste Angebot des Resorts. Mit nur 70 Zimmern soll dieses Fünf-Sterne-Hotel ein luxuriöses Erlebnis bieten, das auf Privatsphäre, anspruchsvollem Design und sehr persönlichem Service beruht. Mit seinem Boutique-Ansatz und seinem guten Ruf gehört das Hotel zu den führenden Anbietern von und auf Teneriffa.

Der Verkauf von Selenta an Spring Hotels umfasst auch die bekanntesten gastronomischen Einrichtungen des Resorts - Coal, Diabolo und The Pier -, die von Selenta sorgfältig umgestaltet wurden, um ein komplettes Urlaubserlebnis auf hohem Niveau zu schaffen.

